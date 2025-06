Du traumatisme à l’apaisement : La puissance curative du théâtre, selon Paul P. Zoungrana

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le samedi 28 juin 2025, le livre de Paul Pindwindé Zoungrana, intitulé « Pelem Sik Kuusm » ou le Théâtre de l’apaisement, a été officiellement dédicacé à Ouagadougou. Publié aux Éditions Lakalita en 2023 au Burkina Faso, cet ouvrage de 103 pages explore une approche unique du théâtre thérapeutique.

Le concept de « Pelem Sik Kuusm » est profondément ancré dans la langue mooré. « Pelem Sik » désigne l’apaisement, par opposition au stress, tandis que « Kuusm » signifie le jeu et la comédie.

Il s’agit tout simplement du théâtre qui apaise, qui guérit les traumatismes. Publié par les Éditions Lakalita, l’ouvrage propose une approche novatrice du théâtre.

Le livre explore les arts-thérapies et les différentes approches internationales, tout en développant le concept unique de l’auteur: un théâtre qui réintroduit le spectateur comme acteur de sa propre guérison, dans un espace sécurisant et confidentiel. Les expérimentations menées auprès de personnes traumatisées ont démontré des résultats positifs, tels que la réduction du stress et la libération de la parole.

Une cérémonie, riche en échange avec un public avisé, a marqué la présentation du livre par le Dr. Drabo Alidieta, enseignante-chercheure à l’Université Joseph Ki-Zerbo. Elle a salué la démarche de Paul Pindwindé Zoungrana, figure emblématique du théâtre burkinabè, connu pour ses talents d’auteur, comédien, metteur en scène et conteur, ainsi que pour sa direction de la compagnie « Art en Intersection » et de l’Institut Théâtral du Burkina (IRTB).

L’auteur Paul Zoungrana a partagé la genèse de ce projet, né d’une réflexion personnelle et du contexte sécuritaire difficile du Burkina Faso. « En tant qu’artiste, je ne voyais plus la pertinence de monter du Molière», a-t-il confié.

Une expérience personnelle de braquage et une thérapie psychologique l’ont poussé à explorer les liens entre le théâtre et le soin. « Il m’avait semblé de coïncidence, dans les exercices qu’elle (la psychologue, ndlr) m’avait fait faire, qu’il y avait des liens avec des exercices de théâtre», a-t-il ajouté.

Contrairement aux approches existantes où le théâtre est un simple outil thérapeutique, Paul Zoungrana propose une fusion interdisciplinaire où la représentation scénique elle-même est au cœur du processus de guérison. Son approche est «un dispositif théâtral qui assumerait la représentation théâtrale jusqu’au bout pour que ce soit elle qui soigne»,a-t-il précisé.

Le livre détaille cette méthodologie, qui inclue des ateliers thérapeutiques et la création de spectacles pluridisciplinaires. L’expérimentation a déjà touché plus de 3000 personnes déplacées internes dans des villes comme Fada, Ouahigouya, Ouagadougou et Dassa, et demontre des résultats tangibles tels, la diminution du stress, retour du sourire et libération de la parole etc.

Le « Théâtre de l’apaisement » est une révolution dans l’art-thérapie, réintroduisant le spectateur comme acteur de sa propre guérison. « Les gens ont envie de parler. Les gens n’arrivent plus à dormir. Ils veulent un espace de sécurité, un espace de confiance, un espace de neutralité», a conclu Paul Zoungrana.

Aussi dit-il, cette forme de théâtre est la contribution du Burkina Faso dans l’art mondial. Le livre est disponible en version électronique sur Amazone et physique à l’IRTB, et auprès de l’éditeur «Lakalita», au prix de 10 000 FCFA.

Akim KY

Burkina 24