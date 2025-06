CHR de Fada N’Gourma : Le Premier ministre au chevet des soldats blessés

publicite

À la tête d’une délégation gouvernementale, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo s’est rendu, ce samedi 28 juin 2025, au Centre hospitalier régional (CHR) de Fada N’Gourma, afin de s’enquérir de l’état de santé des soldats blessés en opération, ainsi que des conditions de leur prise en charge.

« Je suis venu m’enquérir de votre état de santé et vous souhaiter un prompt rétablissement. Je suis venu vous exprimer notre admiration pour votre esprit de sacrifice qui permet à notre pays de demeurer debout. », ce sont les mots adressés par le Chef du Gouvernement aux blessés.

À l’endroit du personnel soignant, il a déclaré : « Je vous remercie pour l’ensemble des efforts que vous déployez pour la prise en charge de nos soldats blessés. Je salue votre engagement individuel et collectif, malgré les conditions difficiles de travail.

Quand on regarde l’état des blessés et surtout la qualité de leurs prises en charge qui permet aujourd’hui d’espérer qu’ils puissent recouvrer la santé, on ne peut que vous saluer. C’est un état d’esprit que le Gouvernement salue. Tout est mis en œuvre pour améliorer vos conditions de travail. Continuez à faire des miracles. »

Pour cette visite, le Premier ministre était accompagné de plusieurs membres du Gouvernement, notamment les ministres en charge de l’Economie, Dr Aboubakar Nacanabo, de l’Enseignement supérieur, Pr Adjima Thiombiano, de l’Urbanisme, Mikaïlou Sidibé, de l’Education nationale, Jacques Sosthène Dingara, de l’Action humanitaire, le Commandant Passowendé Pélagie Kabré/Kaboré et du Secrétaire général du Gouvernement et du Conseil des ministres, Ousmane Ouattara.

