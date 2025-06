La marque de mode BeFree célèbre ses 10 ans avec un défilé de gala international

publicite

La marque de mode BeFree, créée par le styliste burkinabè Serge Lamizana, a célébré son 10ᵉ anniversaire lors d’un grand événement de trois jours qui s’est achevé le samedi 28 juin 2025 à Ouagadougou. Les festivités ont culminé avec un cocktail dînatoire et un défilé de gala international, clôturant une décennie de créativité et de rayonnement culturel.

Pendant ces trois jours, la marque BeFree, portée par le créateur burkinabè Serge Lamizana, a mis à l’honneur une décennie de passion, de création et d’engagement pour la mode, sous le signe de la créativité et de la valorisation de la culture.

Du défilé atypique organisé dans les rues du grand marché Rood-Wooko, au cocktail dédié aux stylistes, jusqu’au grand défilé gala international, BeFree a fait vibrer la capitale au rythme de la mode.

Pour son promoteur, cette célébration est bien plus qu’un simple anniversaire. « Ces 10 années sont une fierté, non seulement pour moi, mais aussi pour la mode burkinabè. J’ai réussi à vendre l’image de mon pays à l’international à travers la culture vestimentaire », a-t-il dit.

Serge Lamizana a cité notamment le Ghana, les Seychelles ou encore la Russie, parmi les pays où BeFree a porté haut les couleurs du Burkina Faso.

Les festivités ne s’arrêtent pas là. Une autre étape de la célébration est prévue le 29 juin à l’espace Tapis Vert à Ouagadougou, puis le 5 juillet à Tenkodogo. Serge Lamizana a expliqué ce choix. « C’est ma manière de dire merci à la ville de Tenkodogo qui m’a accepté, et qui a adopté la marque BeeFre », a-t-il ajouté.

Lors du défilé de gala, deux nouvelles collections ont été présentées. La collection « Espoir » transmet un message de résilience en lien avec le contexte difficile que traverse le pays. La collection « Guerrier pour la victoire » est, quant à elle, un appel à la combativité et à la force du peuple burkinabè.

L’événement a rassemblé plusieurs stylistes nationaux et internationaux, dont Black, Mod’el, Marko Design, et Korotimi Dao de Koro DK, venus apporter leur soutien à Serge Lamizana. « Nous sommes là pour soutenir mon fils. Aujourd’hui, il fête ses 10 ans de carrière. Je suis fière de lui et je lui ai transmis le flambeau. Ce n’est pas facile, la mode, mais j’ai confiance en lui », a confié Korotimi Dao, promotrice de la marque Koro DK.

En célébrant ses 10 ans, BeFree confirme sa place centrale dans la mode burkinabè et son influence grandissante à l’étranger. Cette décennie de créativité, d’audace et d’amour pour le textile africain promet un avenir encore plus radieux pour la marque et son créateur.

Aurelle KIENDREBEOGO (stagiaire)

Burkina 24