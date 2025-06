Be Free célèbre ses 10 ans de mode et de créativité lors d’un cocktail de bienvenue à ITAOUA

La marque de mode Be Free a marqué son dixième anniversaire avec une soirée cocktail qui s’est tenue le vendredi 27 juin 2025 à ltaoua Showroom à Ouagadougou.

L’événement « Be free day », placé sous le signe de la créativité et de la mode, a rassemblé des passionnés, des professionnels et des stylistes venus de divers horizons pour une célébration mémorable.

La soirée a offert une riche programmation incluant des prestations artistiques, un défilé de mode spectaculaire et un cadre de réseautage propice aux échanges. L’ambiance était à la fête et à la promotion de la mode, comme l’a souligné Serge Lamizana, le promoteur de la marque Be Free.

« C’est un cocktail de bienvenue aux stylistes et mannequins au Burkina Faso pour promouvoir ce message d’hospitalité et de paix au Burkina. Ailleurs, les gens pensent que le Burkina est invivable, mais ce soir, beaucoup ont vu le contraire. Cette fête, c’est pour tous les stylistes burkinabè et africains », a-t-il déclaré, réaffirmant l’engagement de la marque envers l’unité et la collaboration dans l’industrie de la mode.

Des stylistes de renommée internationale étaient présents, venant des Seychelles, du Togo, du Mali et de la Côte d’Ivoire, apportant chacun leur touche unique à la soirée. Trois stylistes en particulier ont émerveillé l’auditoire avec trois tableaux distincts, démontrant l’étendue de leur créativité et l’innovation dans le design.

L’événement a également été l’occasion pour Rouamba Abdoul Latif, Directeur Général d’Itaoua Automobile, d’exprimer son plaisir d’accueillir cette célébration d’envergure.

« C’est un plaisir de recevoir la célébration des 10 ans de Be Free dans nos locaux. C’est un honneur de participer à ces événements. Cela nous profite également dans le sens où les participants pourront découvrir nos dernières sorties de voitures », a-t-il expliqué, soulignant les bénéfices mutuels de ce partenariat.

Ibrahim Cissé, ambassadeur de Be Free à Paris, a partagé son enthousiasme et sa fierté face au chemin parcouru par la marque. « C’est un grand plaisir de participer aux 10 ans de la marque Be Free. C’est une marque qui a commencé petit et grandit de jour en jour », a-t-il confié, témoignant de l’évolution et du succès croissant de Be Free.

Cette soirée cocktail n’est que le début d’une série d’événements à venir, tous dédiés à la mise en lumière de la mode et à la promotion de la créativité sur la scène africaine et internationale.

