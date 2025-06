Be Free célèbre 10 ans de créativité et d’inclusion avec le « Be Free fashion day »

La marque de vêtements Be Free s’apprête à célébrer une décennie d’existence les 27, 28 et 29 juin 2025, dénommée « Be Free Fashion day ». En prélude à cet événement, son fondateur, Serge Lamizana, a dévoilé les grandes lignes des festivités lors d’un point de presse tenu ce jeudi 12 juin 2025 à Ouagadougou.

Lancée en 2015, Be Free s’est rapidement imposée dans le paysage de la mode, marquant son territoire avec audace et créativité. Dix ans plus tard, la marque s’offre une pause bien méritée pour commémorer son parcours et ses réalisations.

Selon Serge Lamizana, cette célébration va bien au-delà d’un simple anniversaire. Elle vise à valoriser la mode africaine et burkinabè à travers des événements publics qui favorisent le partage et la promotion de la culture via l’habillement. L’objectif est également de mettre en lumière la créativité, le patrimoine et le savoir-faire des acteurs locaux de la mode.

Pendant 72 heures, la marque Be Free sera sous les feux des projecteurs avec un programme riche et varié. Le Vendredi 27 juin avec un défilé de rue non-stop au grand marché de Ouagadougou.

« L’objectif de ce défilé est de rendre la mode accessible, inclusive et spontanée, tout en valorisant les créations locales auprès d’un public diversifié et souvent éloigné des cercles classiques de la mode », a expliqué Serge Lamizana. C’est donc une occasion unique de démocratiser la mode et de la faire vivre au cœur de la ville.

Le samedi 28 juin sera marqué par un cocktail dînatoire et un défilé en direct à l’Azalaï Hôtel. Cette soirée exclusive permettra de découvrir les pièces phares des créateurs de Be Free dans un cadre élégant et intimiste, selon le promoteur de la marque.

Quant à la 3e date, notamment le dimanche 29 juin, se tiendra le brunch Be Free. Ce défilé promettra des dires du concepteur de la marque Be Free de casser les codes traditionnels de la mode en mettant en avant la diversité et l’inclusion. Serge Lamizana a alors souligne qu’il s’agira d’un moment fort où la mode s’ouvrira à toutes les morphologies, générations et profils, célébrant ainsi la beauté sous toutes ses formes.

Tenez-vous bien, Be Free ne s’arrête pas là. En plus des festivités à Ouagadougou, la marque posera ses valises à Tenkodogo pour un défilé grand public sur la place de la nation. Cet événement verra la participation de stylistes de la région, marquant ainsi la volonté de Be Free de valoriser et de célébrer son expansion nationale.

Ces dix ans d’existence sont sans nul doute une preuve du dynamisme et de la vision de Be Free, une marque qui continue de redéfinir la mode burkinabè.

