Fada N’Gourma : Inauguration d’une salle polyvalente de 2,5 milliards de F CFA

publicite

0 Partages Partager Twitter

La ville de Fada N’Gourma a célébré un événement majeur ce samedi 28 juin 2025 avec l’inauguration de sa nouvelle salle polyvalente au secteur 11. La cérémonie a été présidée par le Premier ministre, Jean Emmanuel Rimtalba Ouédraogo.

Réalisée dans le cadre du Projet d’Urgence de Développement Territorial et de Résilience (PUDTR) et financée par la Banque mondiale, cette infrastructure d’une valeur de 2,5 milliards de FCFA a été livrée dans les délais, deux ans après la pose de sa première pierre.

Dotée de deux niveaux, la salle a une capacité de 1 000 places et est conçue pour accueillir des événements de grande envergure. Le Premier ministre a salué cette réalisation, la qualifiant de symbole de la résilience de la région de l’Est.

« Ce joyau est l’illustration de notre foi en la résilience de la région de l’Est et en sa capacité à porter les valeurs de paix, de développement et de vivre-ensemble. Cette salle n’est pas seulement un bâtiment, elle est un centre de rayonnement culturel, social et économique pour toute la région », a-t-il déclaré.

Un engagement pour le développement territorial

Le ministre de l’Économie, Aboubacar Nacanabo, a rappelé l’engagement du gouvernement de ne laisser « aucune région de côté ». Il a insisté sur l’importance de la bonne gestion de cette nouvelle infrastructure. « Cet édifice de 2,5 milliards est un joyau pour la ville de Fada. Il doit être entretenu et géré avec rigueur pour servir à toutes les activités importantes de la région et au-delà », a-t-il précisé.

Le président de la délégation spéciale de Fada N’Gourma, Jérôme Kampadiba Idani, a exprimé la gratitude de la population, soulignant que ce bâtiment « incarne notre volonté commune de bâtir un développement endogène, à travers la responsabilisation des populations à la base ».

Désormais ouverte, cette salle polyvalente est destinée à devenir un centre névralgique pour les rencontres institutionnelles, les manifestations culturelles et les initiatives citoyennes, offrant un nouveau souffle à la vie communautaire de Fada N’Gourma.

Amadou SOW

Pour Burkina 24