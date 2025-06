Le festival « Allons à Louda » : Un élan de solidarité pour la résilience du Centre-Nord

publicite

La première édition du festival « Allons à Louda » a fermé ses portes par un concert géant le samedi 28 juin 2025. Cette initiative d’envergure, portée par la Fondation PHM en collaboration avec la chefferie de Louda, visait à collecter des fonds essentiels pour la réhabilitation du barrage du village, situé à 6 km de Kaya, chef-lieu de la région du Centre-Nord.

Depuis le 1er juin 2025, une série d’activités ont été mises en œuvre dans le cadre de ce projet. L’objectif principal est de soutenir la réhabilitation économique et sociale de cette région du Burkina Faso, qui fait face à l’afflux de nombreuses Personnes Déplacées Internes (PDI).

Selon Nikièma Bamogo, chargé de communication de la Fondation PHM, le projet s’articule autour de plusieurs axes majeurs. Dans un futur proche, une vaste campagne de mobilisation sera lancée pour planter 50 000 plants dans une forêt d’environ 50 hectares de la localité.

« Le projet consiste d’abord à accompagner la population dans l’élan de résilience, » a expliqué Nikièma Bamogo. « La fondation a bien voulu ouvrir un volet social pour accompagner. D’abord, il va falloir réhabiliter le barrage et la construction de logements sociaux pour les FDS (Forces de Défense et de Sécurité), les VDP (Volontaires pour la Défense de la Patrie) et les PDI », a-t-il informé.

Au-delà de ces actions, la réhabilitation de la route menant au barrage est également inscrite à l’agenda du projet. Les fonds nécessaires à la concrétisation de ces « innovations » ont été récoltés grâce aux diverses activités organisées dans le cadre de l’initiative.

Le concert de clôture a été marqué par la présence d’artistes de renom venus de Côte d’Ivoire notamment Bebi Philip, et Safarel Obiang et bien sûr du Burkina Faso. Ces figures emblématiques de la musique ivoirienne ont apporté leur soutien à cette cause noble.

« Nous voyons ce que vit le pays, mais nous sommes de tout cœur avec vous. Je suis particulièrement touché par la résilience du peuple burkinabè », a confié Bebi Philip, soulignant son admiration pour le peuple burkinabè.

À l’heure du bilan partiel, le chargé de communication a salué la forte mobilisation autour de cette première édition. Les fonds collectés permettront également d’améliorer la production maraîchère et de favoriser l’autonomisation des jeunes et des femmes de la région. Le festival « Allons à Louda » s’inscrit ainsi comme une initiative prometteuse pour le développement et la résilience du Centre-Nord du Burkina Faso.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24