Football féminin: L’US Forces Armées de nouveau reine

L’Union sportive des Forces armées (USFA) reconquiert son titre de championne nationale du Burkina Faso. L’équipe militaire a remporté ce titre à l’occasion de la 26e et dernière journée du championnat. Elle réalise le doublé puisqu’elle a aussi remporté la Coupe du Faso féminine.

L’équipe féminine de l’USFA décroche ainsi son huitième titre. Contrariée l’année dernière par les Étincelles du Faso, qui avaient remporté leur deuxième titre, l’USFA rêvait de revanche cette saison. Elle l’a réussi. Mais ce ne fut pas si facile.

En effet, à égalité de points avec l’Association sportive des Étincelles, l’équipe féminine militaire a creusé l’écart à l’occasion du match retour entre les deux formations. L’USFA s’est imposée 3 à 1, prenant ainsi trois points d’avance.

Pour conserver son avance, l’USFA n’avait plus droit à l’erreur. Charlotte Millogo, la capitaine, et ses coéquipières ont su tenir leur rang jusqu’à la dernière journée. Opposée à l’ASSU-AJAX, l’USFA a rapidement assuré. C’est Charlotte Millogo qui montre la voie à ses coéquipières dès la 22e minute. Salamata Kouanda porte le score à 2 à 0 une minute plus tard.

C’était parti pour une pluie de buts. Salamata Kouanda marque à nouveau à la 50e pour le doublé, Leslie Beremwidougou (62e) et Comfort Yeboah (46e, 77e, 92e) scellent la victoire de l’USFA. Score final : 7 à 0. L’USFA termine championne avec 76 pts devant Étincelles qui compte 73pts.

L’USFA réalise ainsi le doublé après avoir remporté la Coupe du Faso au mois de mai dernier.