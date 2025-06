Festival « Allons à Louda » pour une relance économique à travers la réhabilitation du barrage de Louda

publicite

Le comité d’organisation du Festival « Allons à Louda » était face à la presse le 5 juin 2025. L’objectif était de présenter les activités au programme de cette initiative culturelle et solidaire pour la résilience des fils et filles du village de Louda portée par la fondation PHM en collaboration avec la chefferie de Louda. Débuté le 1er juin dernier, « Allons à Louda » prendra fin le 30 juin.

Collecter des fonds pour réhabiliter le barrage du village de Louda situé à 6 km de Kaya, chef-lieu de la région du Centre-Nord. C’est du reste l’objectif recherché par les organisateurs à ce concept « Allons à Louda ».

Selon Roland Batoua, commissaire général du festival, cet événement s’inscrit dans un élan de solidarité et de participation aux initiatives de développement local.

Et pour cette première édition, c’est un mois entier de mobilisation de ressources autour d’activités culturelles et sportives afin de redonner vie au barrage de ce village qui accueille un nombre important de Personnes déplacées internes (PDI).

Des explications de Roland Batoua, le barrage agricole de Louda est le principal levier de l’activité maraîchère de la zone, « malheureusement, il fait face à une dégradation voire hors service. Ce qui fragilise davantage le développement du village pourtant considéré comme étant l’un des piliers de l’économie de la région».

A l’en croire en outre, l’enjeu de cette initiative va au-delà de l’aspect technique : « Le barrage est une source de revenus pour les populations locales. Le festival vise à promouvoir le vivre-ensemble dans une région qui a accueilli de nombreux déplacés internes »

Outre la levée de fonds, le Festival entend promouvoir la richesse culturelle et les potentialités économiques de la région. Au programme, prestations artistiques, expositions artisanales, découvertes culinaires et animations sportives. Selon Roland Batoua, les activités culturelles se tiendront les vendredis, samedis et dimanches sur la grande place du village.

Aussi, il est prévu également des sessions de formations en agroécologie, en élevage et en entretien des infrastructures hydrauliques. « L’idée est d’outiller les populations afin qu’elles tirent durablement profit du barrage réhabilité », a-t-il fait savoir.

« Ces formations répondent concrètement aux besoins des populations déplacées, en quête de nouvelles compétences pour leur reconversion »,a renchéri, pour sa part, Dalia Belem, DG de Louda groupe. A l’entendre, « Allons à Louda » se veut également une vitrine de promotion du vivre-ensemble à travers des espaces de sensibilisation.

Le festival a débuté le 1er juin dernier par un cross populaire. La clôture est prévue pour le 30 juin prochain. Quant à son financement, il se repose essentiellement sur les contributions personnelles des bonnes volontés, le soutien d’entreprises partenaires et des levées de fonds.