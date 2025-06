Communiqué | Direction générale des impôts (DGI) : Digitalisation d’une plateforme numérique dénommée eDocument

publicite

La Directrice générale des impôts a le plaisir d’informer tous les citoyens que dans le cadre de la poursuite de la digitalisation des procédures de l’administration fiscale en vue de faciliter l’accès de ses prestations aux usagers, la Direction générale des impôts a développé une plateforme numérique dénommée eDocument destinée à la délivrance en ligne des documents administratifs Sollicités auprès de ses services.

Intuitive, conviviale et disponible 24 heures 124 et 7 jours/7, la plateforme eDocument, accessible. à l’adresse https://dgi.bf/edocument, permet de demander et d’obtenir des documents sécurisés en ligne.

Elle contribue ainsi à réduire les déplacements tout en garantissant un traitement rapide avec des délais réduits de réporise.

À ce jour, le quitus’ fiscal peut déjà être demandé et délivré dans un délai maximal de 48 heures via cette plateforme. Les autres types de documents (certificat de non-imposition, certification d’imposition, attestation de revenus des parents, etc.) sont en cours de développement et seront progressivement mis en ligne.

La Directrice générale des impôts invite tous les usagers à privilégier cette plateforme pour effectuer leurs demandes de documents auprès de l’administration fiscale. notamment le quitus fiscal afin d’obtenir plus facilement des actes sécurisés, Elle tient à préciser que les demandes de quitus fiscal’ seront exclusivement faites en ligne à partir du 1 er septembre 2025.

Pour tout besoin d’assistance. les usagers sont invités à contacter la Direction des services des impôts dont relève leur lieu de résidence.