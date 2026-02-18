Biodigesteur : à Ténado, deux jours pour démontrer l’impact et les opportunités d’une technologie d’avenir

Pendant deux jours, la commune de Ténado, dans la province du Sanguié, s’est transformée en véritable vitrine de l’innovation rurale. La Croix-Rouge Burkinabè (CRBF) y a organisé des Journées Portes Ouvertes consacrées aux réalisations du Projet d’Amélioration des Capacités d’Adaptation des Communautés Vulnérables face aux Changements Climatiques par la Promotion des Biodigesteurs au Burkina Faso.

Placée sous la présidence du Haut-Commissaire de la province, la rencontre a réuni autorités administratives, services techniques, partenaires, producteurs et bénéficiaires autour d’un objectif clair : présenter les acquis du projet, mettre en lumière les potentialités socio-économiques des différentes chaînes de valeur du biodigesteur, promouvoir les sous-produits à travers une exposition-vente et favoriser le partage d’expériences entre acteurs.

Dans son allocution, Madame le Haut-Commissaire a salué « un exemple réussi d’innovation adaptée aux réalités locales », soulignant que, face aux effets des changements climatiques et à la pression sur les ressources forestières, « il était nécessaire de promouvoir des solutions durables et structurantes ». Mme Talari Germaine Ouoba a mis en avant les résultats enregistrés : production énergétique quotidienne significative, réduction substantielle de la coupe du bois, amélioration des rendements agricoles et impact carbone positif pour l’environnement.

Lancé en octobre 2021, le projet a permis l’installation de 200 biodigesteurs domestiques et la mise en place de 20 SCOOPS de biogaz. Au-delà des chiffres, les Journées Portes Ouvertes ont démontré que cette technologie génère de véritables opportunités économiques : production d’énergie propre, commercialisation du compost organique, valorisation des effluents et développement d’activités génératrices de revenus.

L’exposition-vente organisée à cette occasion a permis aux visiteurs de constater la qualité des sous-produits et leur contribution à la fertilité des sols. Des témoignages, dont celui de Kantieno Pascaline, ont illustré l’impact concret sur les ménages : cuisson sans fumée, réduction des dépenses en bois et amélioration des conditions de vie.

Mis en œuvre par la Croix-Rouge Burkinabè, en partenariat technique avec la Direction du Développement de la Technologie du Biodigesteur du Ministère de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le projet est financé par la Croix-Rouge Luxembourgeoise et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, à travers son Ministère de l’Environnement, du Climat et du Développement durable.

À Ténado, ces Journées Portes Ouvertes ont confirmé que le biodigesteur est bien plus qu’une innovation technique : il constitue un levier structurant de résilience climatique et de développement local durable.