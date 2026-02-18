Annonce | Acheter votre voiture à crédit est désormais possible sans passer par la banque !
Acheter votre voiture à crédit est désormais possible sans passer par la banque ! 🚗💰
C’est la nouvelle réalité chez KOZ SERVICES.
Le Dimanche 15 février, nous avons inauguré notre showroom moderne à Tampouy, avec une ambition claire : faciliter l’accès à l’automobile pour tous au Burkina Faso.
Comment ? Grâce à des solutions de paiement adaptées à votre budget.
✔️ Véhicules disponibles immédiatement
✔️ Paiement échelonné sans stress
✔️ Accompagnement professionnel de A à Z
✔️ Service après-vente certifié
✨ N’achetez pas une auto, changez votre vie.
📍 Tampouy – Ouagadougou
📞 06-59-15-23 / 76-20-80-08