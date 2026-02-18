Carême chrétien et jeûne musulman : Le Président du Faso appelle à l’unité, à la prière et à la solidarité nationale

Les débuts quasi simultanés du carême chrétien et du jeûne musulman, respectivement les mercredi 18 et jeudi 19 février 2026, offrent au Burkina Faso un moment fort de communion spirituelle et de convergence des valeurs. À cette occasion, le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, a adressé un message solennel à l’ensemble des Burkinabè engagés dans ces périodes de recueillement.

Dans son message, le Chef de l’État a tenu à s’associer aux prières et aux invocations des fidèles chrétiens et musulmans, soulignant la portée symbolique et spirituelle de cette coïncidence du calendrier religieux.

Pour lui, ce chemin de foi partagé constitue une opportunité majeure de renforcement de la communauté de destin du peuple burkinabè, dans un contexte national marqué par des défis sécuritaires et sociaux persistants.

Le Président du Faso a invité les croyants à porter le pays dans leurs prières et à œuvrer ensemble, dans un esprit de foi et de responsabilité collective, pour la consolidation durable de la paix. Il a insisté sur la nécessité de faire de ces moments de pénitence et de privation des temps d’élévation morale, mais aussi d’actions concrètes en faveur de la cohésion nationale.

Dans cette dynamique, le Capitaine Ibrahim Traoré a également lancé un appel à la solidarité et à la bienveillance, exhortant les Burkinabè à accorder une attention particulière aux personnes vulnérables. Il a souhaité que cette période soit un temps béni de partage, de compassion et d’entraide.

En conclusion, le Chef de l’État a exprimé l’espoir que les prières élevées durant le carême et le jeûne soient exaucées, au bénéfice de la paix, de l’unité et de l’avenir du Burkina Faso.