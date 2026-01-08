Télécommunications  : Orange Burkina Faso présente son catalogue internet mobile aux consommateurs

Dans un souci de transparence et de dialogue, Orange Burkina Faso a rencontré, le mardi 6 janvier 2026 à Ouagadougou, les représentants des associations de consommateurs. Au programme des échanges : la présentation du nouveau catalogue des offres internet mobile, caractérisé par des baisses de prix et une simplification des services.

C’est dans un esprit de transparence, d’objectivité et d’équité que Orange Burkina Faso a présenté le nouveau catalogue des offres internet mobiles. Cette rencontre intervient après les changements opérés en décembre 2025, suite aux nouvelles directives du régulateur (ARCEP).

L’annonce principale de cette journée concerne la réduction des coûts pour les usagers. Assimi Diéro, Directeur Marketing et Communication de Orange Burkina Faso, a tenu à rassurer. « Sur le catalogue qui a été présenté, les associations ont pu voir que nous n’avons opéré à aucun changement de prix à la défaveur du client. Nous avons fait des baisses de prix sur l’ensemble de notre catalogue », a-t-il indiqué.

Concrètement, certains forfaits autrefois accessibles à 700 francs sont désormais proposés à 455 francs. De plus, les volumes de données internet ont connu des hausses significatives, et dépasse parfois les 200 % d’augmentation sans surcoût pour l’abonné.

L’une des innovations les plus appréciées concerne la gestion des bonus. Désormais, les minutes offertes ne sont plus limitées aux appels vers le réseau Orange. « Les bonus Orange désormais sont ouverts vers tous les réseaux. Et la facturation a été rendue symétrique », a précisé Assimi Diéro.

Cela signifie qu’appeler un autre opérateur coûte désormais le même prix qu’un appel interne. Autre nouveauté : les bonus peuvent désormais servir à l’envoi de SMS vers tous les réseaux nationaux.

Face à ces annonces, la Ligue des consommateurs reste attentive. Pascal Zaïda, vice-président de l’organisation, a salué cette démarche de communication tout en restant prudent sur l’application concrète. « Cette rencontre nous a permis de comprendre les offres.

Nous allons pour le moment aller sur le terrain, voir effectivement l’applicabilité et l’efficacité », a-t-il déclaré, tout en soulignant l’importance d’un dialogue permanent entre l’opérateur et ses clients.

Alors que certains changements avaient suscité des questionnements chez les utilisateurs en fin d’année, Orange Burkina Faso privilégie désormais une démarche pédagogique pour informer ses abonnés.

Akim KY

Burkina 24