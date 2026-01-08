Crise à Sibalo : Le Naaba Koom choisit la paix plutôt que l’affrontement

Le mercredi 07 janvier 2026, la cour royale d’Arbolé a refusé de céder à la colère. Suite à un différend coutumier lié à l’intronisation d’un chef dans le village de Sibalo, le Ramessoum Naaba Koom a réuni ses notables et sa population. « La cohésion sociale doit primer sur les querelles de territoire », tel est le message porté par l’autorité coutumière.

Une centaine de personnes dont des notables, des jeunes, des femmes et leaders de différentes confessions religieuses, se sont réunies au pied de la cour royale d’Arbolé pour boire les paroles de leur chef, le Ramessoum Naaba Koom.

Selon leur récit, tout est parti d’un acte posé en décembre dernier, lorsqu’une autorité extérieure a procédé à l’intronisation d’un dignitaire à Sibalo, un village relevant pourtant du canton de Ramessoum. Pour les autorités locales et les habitants, cette incursion sur leur territoire coutumier constitue une violation des traditions ancestrales et un risque pour l’équilibre de la localité.

Malgré la frustration d’une partie de sa population, le Ramessoum Naaba Koom a choisi la voie de la retenue. Pour lui, la paix au Burkina Faso est trop fragile pour être sacrifiée sur l’autel des ego. « Le pardon n’est pas une faiblesse. Le pardon est une grande chose », a déclaré le chef d’Arbolé devant une assemblée attentive.

Conscient des risques de débordements, il a insisté sur la responsabilité des leaders. « Si les gens s’affrontent, c’est dans le canton du chef de Ramessoum. Mais moi, je ne suis pas prêt pour l’affrontement », a-t-il indiqué.

Les ministres de la cour ont également pris la parole pour soutenir leur souverain. Le Baloum Naaba a salué la sagesse du chef qui a su calmer les jeunes prêts à manifester.

De son côté, le Tinma Naaba, ministre de la défense, a rappelé l’importance du respect des règles. « On ne se rend pas chez quelqu’un pour y provoquer une bagarre. Il faut que chacun respecte ce que ses parents et ses grands-parents ont fait », a-t-il ajouté.

Tout en réaffirmant sa loyauté envers le Moogho Naaba, le chef d’Arbolé s’en remet désormais à l’arbitrage de l’administration et des autorités coutumières supérieures. La rencontre s’est achevée avec la volonté de maintenir le dialogue entre les 48 villages que compte son ressort territorial.

En choisissant de prêcher le vivre-ensemble, le Naaba Koom espère que cet appel au calme sera entendu, afin que la tradition demeure un facteur d’unité et non de division.

Akim KY

Burkina 24