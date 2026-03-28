Bobo-Dioulasso : Barka Énergies renforce le dialogue avec ses partenaires à travers une rencontre B2B

Barka Énergies a organisé le vendredi 27 mars 2026, à l’hôtel Sissiman de Bobo-Dioulasso une rencontre B2B dédiée à ses partenaires issus de divers secteurs d’activités. Cette initiative s’inscrit dans une dynamique de consolidation des relations professionnelles, d’écoute active et de partage des nouvelles orientations stratégiques de l’entreprise.

Réunissant plusieurs acteurs économiques, cette rencontre a permis d’instaurer un dialogue direct entre Barka Énergies et ses partenaires.

L’objectif principal était de créer un espace d’échanges constructifs afin de mieux cerner les attentes, recueillir les préoccupations et renforcer la collaboration.

Dans son intervention, le Directeur Général de Barka Énergies, Vincent Ouédraogo, a souligné l’importance de ce cadre d’échanges. « C’est un plaisir de rencontrer les partenaires, de les écouter, mais aussi de partager avec eux nos orientations. Nous avons besoin de leur ressenti pour améliorer continuellement nos services », a-t-il déclaré.

Il a également insisté sur la nécessité d’une collaboration ouverte, où chaque partenaire peut s’exprimer librement afin de contribuer à l’amélioration des prestations offertes.

Une entreprise burkinabè tournée vers l’innovation

Le Directeur Général a profité de l’occasion pour rappeler l’identité de Barka Énergies, désormais une entreprise burkinabè détenue à 100 % par des nationaux.

Une transformation qui, selon lui, offre davantage de flexibilité, d’agilité et de liberté dans la prise de décisions stratégiques.

« C’est une fierté pour nous d’être une entreprise appartenant entièrement aux Burkinabè. Cela nous permet de mieux comprendre les réalités locales et de répondre efficacement aux besoins de nos partenaires », a-t-il affirmé.

Fort de plusieurs décennies d’expériences, Barka Énergies entend capitaliser sur son savoir-faire tout en insufflant une nouvelle dynamique axée sur l’innovation et la satisfaction client.

Des partenaires satisfaits et engagés

Du côté des partenaires, l’initiative a été unanimement saluée. Représentant la SOSUCO, Yaya Blé Traoré a qualifié la rencontre d’« action très louable » qui mérite d’être renouvelée régulièrement.

Selon lui, ce type de cadre favorise une meilleure connaissance des produits et services, tout en permettant aux partenaires d’exprimer leurs préoccupations.

« En tant que partenaires, nous devons parler le même langage. Ces rencontres renforcent la collaboration et la confiance », a-t-il indiqué.

Il a également rappelé la solidité du partenariat entre la SOSUCO et Barka Énergies, précisant que le changement de dénomination n’a pas affecté la qualité des prestations.

Même son de cloche du côté de BUNGE Burkina Faso, représenté par Samuel Sawadogo. Il a salué une initiative « à point nommé », surtout dans un contexte de transition entre Total Énergies et Barka Énergies.

« Une transition comporte souvent des difficultés, mais nous constatons que le service est resté constant. Nous sommes satisfaits de la collaboration et engagés à comprendre les nouvelles orientations », a-t-il confié.

Selon le Directeur général, au-delà des échanges, cette rencontre B2B marque une volonté affirmée de Barka Énergies de bâtir des relations durables avec ses partenaires.

En favorisant l’écoute, a-t-il déclaré, l’entreprise souhaite poser les bases d’une collaboration plus solide et plus efficace.

SLS

Pour Burkina 24