Bobo-Dioulasso : Barka Énergies inaugure sa première station à son identité dans la région du Guiriko

La cérémonie d’inauguration de la première station Barka Énergies dans la région du Guiriko a eu lieu le lundi 26 janvier 2026 à Bobo-Dioulasso. Baptisée Station Barka Énergies Faidherbe en remplacement de « TotalEnergies », cette infrastructure marque une étape majeure dans le déploiement national de la nouvelle identité de l’entreprise.

La cérémonie a réuni des responsables administratifs, des partenaires techniques et financiers, ainsi que de nombreux invités. Elle s’inscrit dans la dynamique de modernisation du secteur énergétique au Burkina Faso et de promotion des entreprises nationales.

Le Directeur Général de Barka Énergies, Vincent Ouédraogo, a salué cette inauguration comme un symbole de l’engagement de son entreprise en faveur d’une énergie accessible, moderne et durable. Il a rappelé que cette initiative s’aligne avec la vision nationale d’autonomie économique et de valorisation des ressources internes.

Il a rendu un vibrant hommage au Groupe Excellius Invest, soulignant la vision de son Président, Idrissa Nassa, et du Président du Conseil d’Administration, Yacouba Saré, dont le leadership accompagne la transformation de l’entreprise.

Vincent Ouédraogo a également mis en avant les 72 années d’expérience héritées de TotalEnergies, aujourd’hui mises au service du développement endogène.

La station Barka Énergies Faidherbe propose des carburants « conformes » aux standards internationaux, des lubrifiants de qualité, un service client renforcé, des moyens de paiement modernes, ainsi que des solutions innovantes adaptées aux besoins des usagers.

Première station rebaptisée dans la région du Guiriko et deuxième au niveau national, elle ambitionne de devenir un pôle de référence en matière de distribution de produits pétroliers à Bobo-Dioulasso.

Prenant la parole, le Premier Vice-président de la Délégation Spéciale de la Commune de Bobo-Dioulasso, Moussa Sanou, a exprimé sa gratitude envers les responsables de Barka Énergies. Il a qualifié cette inauguration d’étape importante pour la dignité et la souveraineté énergétique du Burkina Faso. Il a également salué l’appui des partenaires techniques et financiers et invité les populations à faire confiance aux services de cette entreprise désormais entièrement burkinabè.

Après la cérémonie inaugurale et la coupure symbolique du ruban, les invités ont effectué une visite guidée de la station, découvrant les installations modernes ainsi que la boutique associée. Cette immersion leur a permis d’apprécier la qualité des équipements, l’organisation des services et l’engagement de Barka Énergies en faveur de l’excellence opérationnelle.