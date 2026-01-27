Guinée : Bah Oury reconduit au poste de Premier ministre

Le président de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya, a reconduit Amadou Oury Bah, dit Bah Oury, dans ses fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement, le lundi 26 janvier 2026.

La décision a été officialisée par décret présidentiel, lu le lundi 26 janvier 2026 à la télévision nationale. Cette reconduction intervient quelques jours après la démission du gouvernement, consécutive à l’investiture du Chef de l’État, conformément aux usages institutionnels.

Figure politique bien connue du paysage guinéen, Bah Oury retrouve ainsi la tête de l’exécutif pour poursuivre la mise en œuvre des orientations définies par le Président de la république. La composition du nouveau gouvernement est désormais attendue dans les prochains jours.