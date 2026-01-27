Guinée : Bah Oury reconduit au poste de Premier ministre

Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 4 jours
0 Moins d’une minute

Le président de la République de Guinée, le général Mamadi Doumbouya, a reconduit Amadou Oury Bah, dit Bah Oury, dans ses fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement, le lundi 26 janvier 2026.

La décision a été officialisée par décret présidentiel, lu le lundi 26 janvier 2026 à la télévision nationale. Cette reconduction intervient quelques jours après la démission du gouvernement, consécutive à l’investiture du Chef de l’État, conformément aux usages institutionnels.

Lire également 👉Guinée-Conakry : Amadou Oury Bah nommé Premier ministre

Figure politique bien connue du paysage guinéen, Bah Oury retrouve ainsi la tête de l’exécutif pour poursuivre la mise en œuvre des orientations définies par le Président de la république. La composition du nouveau gouvernement est désormais attendue dans les prochains jours.

     
Rédaction B24 Envoyer un courriel il y a 4 jours
0 Moins d’une minute
Photo de Rédaction B24

Rédaction B24

L'actualité du Burkina 24h/24.

Articles similaires

Médias et Géopolitique : L’AES mise sur les contenus endogènes au Sahel

il y a 2 heures

Tougan : La culture au service de l’union pour la 3e édition du Festival Toa Yaka

il y a 6 heures

Ouagadougou : Sahal Tech félicite Nelly Miloungou, première Burkinabè certifiée Program Manager par Microsoft

il y a 18 heures
Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, Premier ministre, à l'ALT le 30 janvier 2026

Situation de la Nation : Le Premier ministre clarifie sa vision de la réconciliation nationale

il y a 19 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page