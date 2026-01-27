Hugues Fabrice Zango dépose son maillot et entre dans l’histoire du Burkina Faso

Hugues Fabrice Zango, champion du monde burkinabè de triple saut, a remis au Musée national le maillot qui a accompagné ses plus grandes victoires internationales, le lundi 26 janvier 2026 à Ouagadougou. Il scelle ainsi une page majeure de l’histoire du sport burkinabè en devenant une mémoire vivante dans ce musée.

Ce geste intervient quelques mois après un moment clé de sa carrière. Le 19 septembre 2025 à Tokyo, à l’issue des Championnats du monde d’athlétisme, Hugues Fabrice Zango a officiellement mis fin à sa carrière d’athlète de haut niveau, après plus d’une décennie passée au sommet. À 32 ans, le champion du monde et médaillé olympique referme un parcours exceptionnel, jalonné de performances historiques et de records.

Depuis 2024, ce maillot était devenu son étendard. Il l’a porté lors de ses titres mondiaux, aussi bien en salle qu’en plein air, ainsi que lors de sa toute dernière compétition, marquée par l’annonce de sa retraite.« C’est un maillot qui a beaucoup de sens pour moi », a confié l’athlète, évoquant un objet chargé d’efforts, de sacrifices et de victoires.

À travers ce don, ‘l’Etalon volant’ a voulu transmettre bien plus qu’un souvenir. Il adresse un message clair à la jeunesse burkinabè. « J’ai exploité mon talent, mais je suis convaincu qu’il existe des jeunes encore plus talentueux. Il faut se battre aujourd’hui pour rayonner demain et faire rayonner le Burkina Faso », a-t-il déclaré, appelant à la persévérance et au dépassement de soi.

Pour Sabari Christian Dao, directeur du Musée national, cette remise marque l’entrée d’un témoin majeur de l’histoire sportive nationale dans les collections patrimoniales. Le maillot sera documenté, contextualisé et intégré aux circuits d’exposition afin de raconter, au grand public, une histoire accessible et porteuse de valeurs cardinales : travail, discipline et engagement collectif.

Présidant la cérémonie, le ministre en charge de la Culture, Pengdwendé Gilbert Ouédraogo, a salué un acte « hautement symbolique et patrimonial ». Selon lui, ce maillot devient un vecteur de mémoire et d’inspiration pour les générations présentes et futures, tout en illustrant le lien étroit entre culture et sport, deux piliers de cohésion sociale et de rayonnement national.

Avec l’ouverture de la vitrine des champions sportifs au Musée national, le Burkina Faso consacre l’héritage d’un athlète qui a porté haut ses couleurs sur la scène mondiale. Si Hugues Fabrice Zango a quitté les pistes, son maillot, lui, continuera de raconter l’histoire d’une décennie d’excellence et d’un rêve burkinabè devenu réalité.

Aurelle KIENDREBEOGO

Burkina 24