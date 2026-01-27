Modernisation urbaine : Le Ministre de la Construction s’assure de l’avancée des grands chantiers de la SONATUR

Le Ministre de la Construction de la Patrie Mikaïlou Sidibé a effectué, ce mardi 27 janvier 2026, une visite terrain sur plusieurs sites stratégiques à Ouagadougou. De Silmiougou à Zafara Plaza, en passant par Cissin 2020, l’objectif était de constater l’état d’avancement des travaux et lever les obstacles techniques.

La journée a débuté à Silmiougou, situé à la périphérie nord-ouest de la capitale burkinabè dans arrondissement 8. Là, la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) pilote d’importants travaux de voirie et d’assainissement. Sur ce site, le taux d’exécution global avoisine les 70 %.

Le Ministre de la Construction de la Patrie Mikaïlou Sidibé s’est réjoui de voir les caniveaux et les couches de base du bitume prendre forme. Il a salué les actions sociales réalisées pour les riverains, notamment un forage et des latrines pour l’école primaire publique de Silmiougou.

Le cortège s’est ensuite arrêté sur la voie d’accès de Rimkieta (6,8 km), et 50 km de routes en terre et des infrastructures sociales. Si la première phase est quasi achevée (83 %), la seconde phase rencontre des difficultés dues à des remontées d’eau et au déplacement des réseaux de l’ONEA.

« Nous avons reçu un planning d’achèvement qui nous indique que les travaux vont finir à la fin du mois d’avril », a précisé Parfait Kondia, chef de la mission de contrôle de Global ingénierie et expertise (GiE), entreprise en charge du contrôle des travaux de bitumage de la voierie. Le Ministre a donné des instructions fermes pour que ces contraintes ne freinent plus le chantier.

À Cissin 2020, la SONATUR met en œuvre le projet de 38 triplex écologiques. Il ne s’agit plus pour la la Société Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains seulement de vendre des parcelles, mais de livrer des logements modernes. Le Ministre a observé un chantier en pleine effervescence.

« Le constat que nous avons fait, c’est que le chantier est en pleine activité. L’entreprise nous a rassuré qu’elle va diviser le délai de mise en œuvre par deux pour nous permettre d’avoir très rapidement les villas », a confié Mikaïlou Sidibé.

La visite s’est achevée sur le site de Zafara Plaza à Ouaga 2000, un complexe futuriste né d’un partenariat public-privé. Les fondations le futur siège de la SONATUR et une tour de 20 étages sortent de terre. « Nous sommes véritablement rassurés de ce que nous avons vu. D’ici la fin de l’année, le siège de la SONATUR sera livré », a affirmé le Ministre de la construction.

A la fin de la tournée, le premier responsable du département de la Construction a exprimé un sentiment de satisfaction globale tout en prônant la vigilance.

Akim KY

Burkina 24