Bazèga : Le FBDES au cœur de projets industriels structurants

Le Fonds burkinabè de développement économique et social (FBDES) confirme son rôle stratégique dans le financement de l’industrie nationale. Le ministre de l’Économie et des Finances, Dr Aboubakar Nacanabo, accompagné de la ministre déléguée chargée du Budget, Fatoumata Bako/Traoré, a effectué une visite terrain auprès de plusieurs entreprises bénéficiaires du soutien du FBDES, à Nambé et Doulougou, dans la province du Bazèga, le mardi 27 janvier 2026. 

Première étape de la tournée : le complexe avicole MOABLAOU SA, un projet structurant d’un coût global de 4,5 milliards de FCFA.

L’entreprise a bénéficié d’un appui financier de 1,3 milliard de F CFA du FBDES, dont 300 millions de F CFA en prise de participation, représentant 10 % du capital.

Ce financement a permis la modernisation des installations et le renforcement des capacités de production de poulets et d’œufs, notamment à travers la construction d’un bâtiment industriel pour l’élevage de poussins, ainsi que la réhabilitation et l’équipement d’un bâtiment de pondeuses.

La délégation ministérielle s’est ensuite rendue à Doulougou, sur le chantier de la Nouvelle industrie des pâtes alimentaires (NIPA). D’un coût global estimé à plus de 9,185 milliards de FCFA, le projet bénéficie d’un financement du FBDES à hauteur de 1,5 milliard de FCFA, dont 500 millions de FCFA en participation au capital, soit 25 %.

Implantée sur une superficie de 3 hectares, l’unité industrielle en construction prévoit une capacité de production de 4,2 tonnes par heure. L’appui financier servira à l’acquisition d’équipements industriels, de matériel d’exploitation et à la réalisation d’un bâtiment dédié à la production.

Dernière étape de la visite, Ouaga 2000, avec le chantier du nouveau siège du FBDES, désormais dénommé FBDES « TOOGO », à la suite d’une réforme issue de la fusion de sept fonds nationaux. Cette restructuration vise à renforcer l’efficacité et la cohérence des mécanismes de financement du développement économique.

Au terme de la tournée, le ministre de l’Économie et des Finances s’est déclaré satisfait de l’état d’avancement des projets visités. Il a salué la résilience des promoteurs et réaffirmé la disponibilité du gouvernement à accompagner les initiatives industrielles créatrices de valeur, d’emplois et de souveraineté économique.

Source : DCRP/MEF

     
