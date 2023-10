Commune rurale de Doulougou dans le Centre-Sud : Bientôt un CHU aux standards internationaux

publicite

A Gana, commune rurale de Doulougou, province du Bazèga, dans la région du Centre-sud, à 45 Km au sud de Ouagadougou, Me Appolinaire Kyelem de Tambèla, Premier ministre, a officiellement posé la première pierre du Centre hospitalier universitaire Saint Martin de Porrès (CHU-SMP), ce samedi 14 octobre 2023.

Prévu pour être bâti sur une superficie de 10 hectares, sur un site appartenant à l’Université Saint Dominique d’Afrique de l’Ouest (USDAO), le futur CHU aura une capacité d’accueil de 200 lits.

Du représentant du chef de canton de Doulougou au président du comité d’organisation de la cérémonie de pose de première pierre en passant par le Gouverneur de la région, doléance a été formulée, celle de faciliter l’accès au site du futur CHU et de l’université en contribuant au bitumage de l’axe Kombissiri-Gana-Ipelcé.



Le ministre de la santé et de l’hygiène publique, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, au nom du Premier ministre, patron de la cérémonie, a témoigné de la disponibilité de son gouvernement à accompagner les pères Dominicains à l’édification du CHU et surtout dans la vision de faire dudit centre le début d’un pôle de croissance économique et scientifique.



«Nous rendons grâce au Seigneur et demandons au Seigneur de bénir cette œuvre », a pour sa part prononcé le Cardinal Philippe Ouédraogo, Archevêque métropolitain de Ouagadougou, à l’occasion de la bénédiction de la pose de première pierre.

Fonctionnelle depuis janvier 2018, l’USDAO, université privée catholique des Pères Dominicains, est composée de 3 Unités de formation et de recherche (UFR), notamment l’UFR des sciences de la santé ; l’UFR des sciences et technologies et l’UFR des sciences juridiques, politiques et de l’administration.

