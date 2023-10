Cohésion sociale et lutte contre le terrorisme : Des jeunes burkinabè veulent s’inspirer du modèle chinois

publicite

Le club des jeunes pour la promotion de la coopération sino-burkinabè a organisé un atelier de réflexion sur le thème, « politique d’intégration et de gestion des communautés minoritaires en Chine : cas des Ouïghours » ce samedi 14 octobre 2023. Plus de 300 jeunes y ont pris part.

À travers cette activité, le club des jeunes pour la promotion de la coopération sino-burkinabè veut s’inspirer du modèle chinois en matière de cohésion sociale et de lutte contre le terrorisme. Selon Wenzhang Wang, représentant de l’ambassadeur de chine au Burkina, le but de cette rencontre est que les deux pays s’inspirent mutuellement et trouvent des solutions aux différents défis auxquels ils font face.

À l’en croire, la Chine et le Burkina partagent la même histoire, les mêmes épreuves et le même traitement international. « Donc c’est important que nos deux pays, nos deux peuples renforcent leurs échanges dans les domaines de développement et de sécurité pour qu’on puisse vivre dans la stabilité, la paix et la prospérité », a-t-il souhaité.

Et d’insister que « nous partageons des problèmes et des tâches de développement similaires, nous sommes confrontés à des défis en matière d’intégration nationale et de lutte contre le terrorisme, nous vivons ensemble dans un environnement international marqué par le bouleversement et les troubles géopolitiques, et nous sommes également victimes de la diffamation et de la pression injustifiée de la part de forces hostiles ».

Abdoul Razahagou Déné, coordonnateur général du club des jeunes pour la promotion de la coopération sino-burkinabè a indiqué que cette rencontre repose sur plusieurs objectifs. « D’abord, il s’agira pour nous d’éclairer les opinions sur la gestion de la communauté Ouïghour. Vous convenez avec moi que les communications dans l’opinion internationale sur la question des Ouïghours en Chine tentent de ternir l’image de la Chine où règne une cohésion entre les peuples », a-t-il laissé entendre.

Ensuite, dit-il, il sera question pour eux de s’imprégner de la politique de lutte contre le terrorisme dans la région de Xijiang en Chine. « Vous n’êtes pas sans savoir que la Chine a connu le terrorisme sur son sol, précisément dans cette région. À travers une bonne stratégie et une bonne appréhension des causes de ce fléau, elle a su le vaincre », a-t-il affirmé.

L’autre objectif recherché par ces jeunes, selon Abdoul Déné, c’est de parvenir à des recommandations fortes « afin d’orienter et de proposer de nouvelles approches pour la gestion et l’intégration de nos communautés à nos autorités et surtout dans la lutte contre le terrorisme. Nous espérons également que ce cadre de réflexion nous permettra d’avoir les bonnes informations sur la gestion de la communauté Ouïghour en Chine ».

Pour Michel Saba, chargé de mission au ministère en charge de la communication représentant le premier responsable de ce département, les nations sages et responsables se construisent toujours en s’inspirant des expériences d’autres nations, de leurs prouesses en matière de progrès, et leurs échanges avec les autres peuples.

« À cet égard, la République Populaire de Chine s’est toujours illustrée brillamment en relevant de grands défis, particulièrement dans l’expérience de la lutte contre le terrorisme et l’insécurité qui aujourd’hui constituent malheureusement l’obstacle majeur au développement et au bon vivre ensemble au Burkina Faso », a-t-il rappelé.

Il a clos son propos en invitant ces jeunes à bien s’imprégner des expériences qui seront partagées au cours de ces échanges afin d’aboutir à des recommandations qui pourront être profitables au Burkina Faso qui en a tellement besoin.

