Comité de Maracaña de SITARAIL (COMAS) : Koudougou est le vainqueur de la zone Ouagadougou

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les phases éliminatoires (zone Nord) du tournoi du Comité de Maracaña de SITARAIL (COMAS) se sont tenues ce samedi 14 octobre 2023, à Ouagadougou. Ces phases qui, visent à détecter des finalistes des zones, ont connu, pour la zone de Ouagadougou, la victoire de l’équipe de Koudougou sur celle de Ouagadougou (2-0).

La suite après cette publicité

Les Cheminots de l’entreprise SITARAIL, au-delà de leur maîtrise des métiers du rail ont rivalisé autour du ballon rond ce samedi 14 octobre 2023 à travers le tournoi du Comité de Maracaña de SITARAIL (COMAS). Cette compétition (les phases de la zone) sous régionale qui regroupe des équipes d’Abidjan, de Ouagadougou, de Bouaké, de Bobo-Dioulasso, de Ferkessédougou, de Koudougou et de Dimbokro, a connu la confrontation de l’équipe de Koudougou à celle de Ouagadougou.

Cette équipe de Koudougou, visiblement venue pour remporter cette rencontre n’a pas hésité à lancer les dés de la victoire. Cependant cet engagement n’a pas servi à grand-chose, en tout cas pour la première partie. Il a fallu donc attendre la deuxième partie pour espérer une ouverture de score.

A la reprise donc, Koudougou ne s’est pas fait prier pour ouvrir le score dès les premières minutes. Cette suprématie sera d’ailleurs confirmée quelques minutes plus tard. A la fin, le tableau affiche 2-0 en faveur de Koudougou.

Pour son entraîneur, Olivier Zagré, cette victoire a été possible grâce à la préparation de son équipe. « Dans l’ensemble, la rencontre s’est bien passée, sauf que les esprits étaient un peu chaud mais c’est le football qui est ainsi. A un certain moment tout le monde veut gagner et les esprits s’échauffent. C’est vrai que l’objectif c’est de fraterniser mais c’est des choses qui arrivent en football. C’est vraiment la préparation qui a joué. L’entreprise nous a accompagnés sur la préparation car on a eu pratiquement un mois de préparation », a-t-il indiqué.

Le coach a d’ailleurs salué l’initiative, qui selon les organisateurs a pour but de regrouper les travailleurs de la structure autour d’une communion à travers le sport. « L’initiative est à saluer, elle est à l’actif de la société. Vous avez vous-mêmes remarqué les engagements des acteurs. C’est vrai qu’à un moment donné ça été suspendu mais il y avait cet esprit de fraternité qui régnait », a ajouté Olivier Zagré.

Cette initiative en rappel est sous régionale. Au même moment, 4 équipes s’affrontent à Bobo-Dioulasso pour trouver le champion qui va affronter l’équipe vainqueur à Ouagadougou. Elle se joue également en Côte d’Ivoire. Cette compétition reprend après une halte.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

publicite