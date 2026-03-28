Des « Journées communautaires de dialogue et de cohésion » au profit des populations de Namsiguia à Ouagadougou

Les 28 et 29 mars 2026, il est organisé des « Journées communautaires de dialogue et de cohésion » au profit des populations ayant quitté Namsiguia, dans la commune de Bourzanga et ses environs pour trouver refuge à Ouagadougou. Placée sous le thème « Résilience des populations déplacées pour la paix et la cohésion sociale », cette célébration vise à délocaliser dans la capitale une tradition qui se tenait initialement dans la localité d’origine, où réside désormais une grande partie de la communauté migrante.

Depuis des années et avec l’insécurité et le déplacement massif des populations, l’Association pour le Développement de Namsiguia et Villages Environnants (ADNVE) s’est donné pour mission d’accompagner ces dernières dans cette épreuve à travers diverses actions sociales.

Ce samedi 28 mars 2026, elle a ouvert un cadre d’échange, de communion, de partage, dédiés à la solidarité. Ces journées de 48 heures permettent une communion et un partage de moments forts entre les hôtes. A côté, elles permettent aussi à ces ressortissants de remémorer les bons moments passés.

« Nous menions ces journées dans notre localité bien avant d’en être chassés. C’est une activité de retrouvailles où les gens communient et s’échangent des conseils. Comme nous ne pouvons plus la tenir sur place pour le moment, nous avons jugé nécessaire de l’organiser ici à Ouagadougou, où se trouve la majorité de nos parents », a expliqué le Secrétaire général de l’ADNVE, Soumaïla Badini.

L’initiative de perpétuer cette tradition a été saluée par Ali Nana, représentant de la jeunesse de cette zone. Ce dernier a exprimé le souhait ardent de voir les prochaines éditions se tenir sur leurs terres d’origine. « Cette initiative est très louable. Ces journées coïncident d’ailleurs avec les Journées d’engagement patriotique. Nous sommes venus rappeler que nous souhaitons rejoindre nos localités un jour, mais aussi, une fois là-bas, nous nous battrons pour protéger nos terres », a-t-il promis.

Pour Karim Badini, représentant du gouverneur de la région du Yatenga et patron de la cérémonie, ce vœu de retour est partagé par les autorités, qui affirment mettre en œuvre les moyens nécessaires à cet effet. « Je suis très heureux de voir cette communauté se retrouver. Le message du gouverneur est d’inviter la population à plus de solidarité et de cohésion sociale en vue d’un retour prochain dans leurs foyers respectifs », a-t-il déclaré.

L’ADNVE œuvre depuis plus de deux décennies dans la sensibilisation pour l’éducation, la cohésion sociale et le développement communautaire. L’une de ses actions phares fut la construction du collège de Namsiguia en 2013. Depuis le début de la crise sécuritaire, elle a déjà organisé trois distributions de vivres et de matériel de première nécessité.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24