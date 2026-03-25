« Dɛmɛ Sira » : Plus d’un milliard de F CFA mobilisés pour la solidarité nationale

La première édition de la campagne nationale de solidarité « Dɛmɛ Sira » enregistre, à la date du mercredi 25 mars 2026, un bilan de 1 132 254 212 F CFA. Dans les détails, cette mobilisation se compose comme suit : 635 473 509 F CFA de dons en espèces ; 496 780 706 F CFA de dons en nature (composés notamment de vivres). Cette mise au point a été faite par le ministère en charge de la famille avec pour objectif d’informer sur son déroulement, ses perspectives et les actions à mener avec ces fonds récoltés à travers la caravane qui a sillonné les quatre coins du Faso.

La campagne de communication et de sensibilisation sur la nécessité d’une solidarité entre les Burkinabè, dénommée « Dɛmɛ Sira » (voie de la solidarité) a été lancée le 14 novembre 2026 avec pour objectif de prôner la solidarité au Burkina Faso. Après 4 mois de récoltes, de regroupement autour du partage et des rappels sur le partage entre les fils et filles du pays pour le bonheur des couches vulnérables, l’heure est au bilan.

Pour cette première édition, 132 254 212 F CFA ont été récoltés. Cette mobilisation s’est concrètement traduite par 635 473 509 F CFA de dons en espèces et 496 780 706 F CFA de dons en nature (composés notamment de vivres). En plus de cela, 11 000 000F se sont ajoutés à la cagnotte grâce à la vente des œuvres réalisées par les Enfants déplacés internes et les blessés sur les opérations, à la soirée gala.

Pour la ministre en charge de la famille, le Commandant Passowendé Pélagie Kaboré, Cette campagne a ravivé l’esprit d’entraide communautaire, renforcé le sentiment d’appartenance nationale et rappelé que face aux épreuves, notre meilleure réponse reste collective. « Dɛmɛ Sira n’est plus seulement une campagne ; elle est devenue une dynamique populaire, portée désormais par le peuple burkinabè lui-même », a-t-elle précisé.

La région du Nakambé s’est particulièrement illustrée lors de cette édition, une implication saluée par une distinction honorifique lors de la nuit de gala. Pour soutenir l’initiative, l’État a injecté 125 000 000 F CFA afin de couvrir les frais d’organisation. À écouter la ministre, ce fonds va permettre de sortir cette couche de la situation de précarité tout misant sur leur réhabilitation, leur formation afin qu’elle puisse se maintenir dans ces meilleures conditions.

« Les ressources collectées ainsi que les dons en nature seront orientées vers la prise en charge des personnes et des ménages les plus vulnérables, à travers des actions concrètes et à fort impact social. À ce titre, plusieurs interventions prioritaires seront mises en œuvre notamment il s’agit entre autres de la réalisation, la réhabilitation et l’équipement d’infrastructures sociales de base dédiées à l’encadrement, à la protection (… ).

Il y a aussi la promotion de l’inclusion socioéconomique à travers la mise en place d’activités génératrices de revenus mais aussi la réalisation et le renforcement d’infrastructures communautaires et d’initiatives d’appui à la réinstallation, etc. », a-t-elle cité

À noter que, malgré la présentation de ce bilan, la campagne de collecte se poursuit. Au regard de la réussite de ce coup d’essai, la continuité de l’initiative a été rassurée par les autorités. La prochaine édition est prévue pour 2027.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24