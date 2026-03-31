Conflit au Moyen-Orient : Israël envisage une présence militaire durable au sud du Liban

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, a déclaré que l’armée israélienne maintiendrait une présence militaire dans une partie du sud du Liban à l’issue du conflit en cours, informe Radio Canada.

Dans une vidéo diffusée par ses services, il a indiqué que Tsahal s’installerait dans une « zone de sécurité » à l’intérieur du territoire libanais, le long d’une ligne défensive visant à contrer les menaces, notamment les missiles antichars. Cette zone s’étendrait jusqu’au fleuve Litani, situé à une trentaine de kilomètres de la frontière israélo-libanaise.

Le ministre Israël Katz a également affirmé que le retour des plus de 600 000 habitants déplacés du sud du Liban serait empêché tant que la sécurité des populations du nord d’Israël ne serait pas garantie.

Il a en outre évoqué la destruction des habitations situées dans les villages proches de la frontière, en référence aux opérations menées dans des zones comme Rafah et Beit Hanoun dans la bande de Gaza, afin d’éliminer les menaces sécuritaires.

Le Liban a été entraîné dans le conflit après des attaques du mouvement Hezbollah contre Israël, dans un contexte de tensions régionales impliquant également les États-Unis et l’Iran.

Depuis le début des hostilités, les frappes israéliennes ont fait plus de 1 200 morts et 3 600 blessés au Liban, selon les autorités sanitaires locales. De son côté, l’armée israélienne affirme avoir neutralisé plus de 850 combattants.

Selon un porte-parole militaire, le Hezbollah a lancé plus de 4 000 roquettes, drones et missiles vers Israël depuis le début du conflit.