Rwanda : Paul Kagame recadre ses ministres et gouverneurs lors d’un discours

Le président rwandais Paul Kagame a vivement recadré des membres de son gouvernement et de l’administration publique, le 23 mars 2026, lors d’une réunion officielle à l’Académie militaire de Gaako, rapporte TRT Afrika.

Face à un auditoire composé de ministres, de gouverneurs et de maires, le chef de l’État a brusquement interrompu son discours, dénonçant un manque d’attention et un déficit d’engagement de certains responsables. Visiblement irrité, il leur a ordonné de se lever, afin de s’assurer de leur concentration. La scène, filmée, a rapidement circulé sur les réseaux sociaux.

Au-delà de cet incident, le président a dressé un constat sévère du fonctionnement de l’administration rwandaise. Il a notamment pointé des erreurs répétées dans les services publics ; une gestion inefficace des ressources humaines ; l’absence de priorités claires dans l’action gouvernementale et un suivi insuffisant des politiques publiques.

Pour Paul Kagame, ces dysfonctionnements compromettent l’efficacité de l’État et la qualité du service rendu aux citoyens.

Lire également 👉 Rwanda : Le Président Paul Kagamé investi pour un quatrième mandat

Dans un ton sans équivoque, le président rwandais a rappelé que la fonction publique exige un engagement total. Il a ainsi adressé un avertissement clair aux responsables présents : ceux qui ne sont pas prêts à assumer pleinement leurs responsabilités devraient envisager de quitter leurs fonctions.

Cette intervention musclée illustre la volonté du chef de l’État de renforcer la discipline et la performance au sein de l’administration publique rwandaise.