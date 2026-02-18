Fonds de soutien patriotique : Plus de 496 milliards de FCFA mobilisés pour la défense nationale

Le gouvernement burkinabè a présenté, ce mercredi 18 février 2026 à Ouagadougou, le bilan financier du Fonds de soutien patriotique (FSP). En trois ans, les contributions ont atteint près de 497 milliards de FCFA, dépassant largement les objectifs fixés.

Depuis son lancement en janvier 2023, le Fonds de soutien patriotique a récolté exactement 496 966 246 105 FCFA. Ce montant représente un succès pour les autorités, puisque l’objectif initial était de 450 milliards. Ce résultat correspond à un taux de réussite de 110,44 %.

Le ministre de l’Économie, Aboubacar Nacanabo, s’est réjoui de cette mobilisation. « C’est quelque chose de très important et d’inédit. Cela prouve que nous avons des capacités internes pour faire face aux situations difficiles sans toujours chercher des financements ailleurs », a-t-il indiqué.

Les fonds collectés servent principalement à soutenir les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP) et à équiper les forces de sécurité. Sur les 390 milliards déjà dépensés, l’argent a permis de financer les primes et l’alimentation de 65 000 à 110 000 VDP par mois, l’achat de matériel militaire (tenues, armes, munitions), l’acquisition de trois hélicoptères de combat en 2025 mais aussi des projets de développement, comme la réparation de routes stratégiques.

Pour rassurer les citoyens, le gouvernement insiste sur la transparence. Des audits réguliers sont réalisés. Par exemple, pour éviter les pertes d’argent, le paiement des primes des VDP se fait désormais par téléphone portable, Mobile Money. « Il ne s’agit pas d’un fonds qu’on gère au hasard. Il y a un cadre juridique robuste qui garantit que chaque centime est utilisé là où il faut », a expliqué le Secrétaire général du ministère de l’Économie, Rachid Vieux Soulama.

Le gouvernement ne compte pas s’arrêter là. Pour l’année 2026, l’objectif de collecte est fixé à 200 milliards de FCFA. Le ministre de la Communication, Gilbert Ouédraogo, a rappelé que la confiance des populations repose sur les résultats visibles. « Quand vous allez sur le terrain et que vous touchez du doigt les réalités, cela convainc davantage que n’importe quel discours », a-t-il indiqué.

Malgré les prélèvements sur les salaires et les taxes sur certains produits (boissons, télécommunications), l’élan de solidarité est appréciable selon le ministre chargé de l’économie. «Des élèves aux entreprises, toutes les couches sociales participent à cet effort de guerre pour la reconquête du territoire», a-t-il souligné.

Pour illustrer les résultats du fonds, le gouvernement a réalisé un film de 26 minutes intitulé « Reconquête et Renaissance », qui sera largement diffusé pour montrer concrètement aux citoyens l’acquisition des équipements et la prise en charge des combattants sur le terrain.

En parallèle, une grande tournée nationale de redevabilité débutera en mars 2026, notamment à Fada, Tenkodogo, Ouahigouya et Dédougou, afin de présenter directement aux populations le bilan financier et les succès militaires financés par leurs contributions.

