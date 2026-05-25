Musique gospel : Mme Honia signe son entrée en scène avec un EP de quatre titres placés sous le signe de la foi et de la gratitude

La chantre Mme Honia, à l’état civil Kiswindsida Honia/Tassembedo, a procédé, le dimanche 24 mai 2026, à la dédicace de sa toute première production musicale, un EP de quatre titres chantés en français et en mooré intitulé « Ma Reconnaissance ».

À travers cet EP composé de quatre titres, la chantre propose une musique gospel mêlant reggae, rumba et musique douce, chantée en français et en mooré.

Un mélange de styles qui témoigne de sa volonté de toucher un large public, aussi bien les francophones que les locuteurs mooréphones.

Revenant sur le titre de son EP, la chantre a expliqué le sens profond de ce choix.

« Ma Reconnaissance parce que j’ai traversé des situations et Dieu m’a relevée. Je lui suis donc reconnaissante », a-t-elle confié avec émotion. Un titre qui résume à lui seul l’esprit de cet album, fruit de quatre à cinq mois de travail.

Pour elle, son oeuvre porte également un message d’évangélisation adressé au grand public. À cet effet, elle invite le public à s’approprier cet opus.

« Le principal message que je véhicule est un appel à croire en Jésus-Christ, car il est la solution à tous les problèmes de l’humanité. J’encourage toutes les personnes qui ne l’ont pas encore accepté à l’accueillir comme Seigneur et Sauveur.

Au-delà du message spirituel, je demande également l’accompagnement du public et j’invite chacun à découvrir cet album, car il peut enrichir des vies », a-t-elle lancé.

Honia a également rappelé que son engagement dans le gospel dépasse le simple cadre artistique. « Ce n’est pas simplement une décision personnelle. C’est avant tout un appel et une mission que Dieu m’a confiés », a-t-elle affirmé.

Producteur et époux de l’artiste, Eric Honia a salué un travail rigoureux et abouti. « En l’écoutant, c’est une grande fierté. Elle a pris des mois pour bosser là-dessus », a-t-il déclaré.

Il a précisé que son implication dans ce projet allait au-delà du simple soutien conjugal. « En tant que son époux, c’était un devoir de l’accompagner. Je devais aussi faire ma part, raison pour laquelle j’ai choisi de la produire », a-t-il affirmé, avant de lui adresser un message d’encouragement : « Tout ne sera pas rose, mais tôt ou tard, elle récoltera les fruits».

L’album est disponible en ligne sur YouTube et sur clé USB au prix unitaire de 5 000 francs CFA.