​Guinée-Bissau vs Burkina Faso : Un match nul 1-1 pour clore les fenêtres FIFA du mois de mars 2026

Les Étalons du Burkina Faso ont affronté la Guinée-Bissau ce mardi 31 mars 2026 au Stade du 4 Août de Ouagadougou, dans le cadre de la deuxième journée de la fenêtre FIFA du mois de mars.

Après un large succès au match aller, les hommes d’Amir Abdou ont été tenus en échec sur le score de 1 but partout.

​Pour sa deuxième apparition à la tête des Étalons, Amir Abdou a choisi d’aligner un onze de départ légèrement remanié. Moins agressifs que lors de leur précédente sortie, les Burkinabè n’ont pas réussi à trouver le chemin des filets durant la première période.

Ils ont même concédé quelques séquences de jeu dangereuses aux Bissau-Guinéens, sans conséquence. Les deux équipes ont regagné les vestiaires sur un score nul et vierge (0-0).

​Au retour des vestiaires, le rythme est d’abord resté timide avant que les changements effectués sur les deux bancs ne viennent dynamiser la rencontre. L’apport de sang neuf a modifié la physionomie du match, apportant plus de vitesse et de percussion au jeu burkinabè.

​Le dénouement est finalement survenu à la 85ème minute. Sur un ballon parfaitement déposé, Adamo Nagalo a fait trembler les filets de la tête, offrant ainsi l’avantage définitif aux Étalons. Comptant sur un relâchement, les hommes d’Emiliano Tié ont rejoint le score en toute fin de rencontre.

​Avec ce nul , les Étalons concluent cette fenêtre internationale sur une victoire et un match nul.