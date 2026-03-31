Guinée Bissau Vs Burkina Faso (1-1) : « Ce match nous servira de leçon pour la suite », selon Amir Abdou

Les Étalons du Burkina Faso ont concédé un match nul (1-1) face à la Guinée Bissau pour leur deuxième sortie ce mardi 31 mars 2026 au Stade du 4 Août de Ouagadougou. Selon le sélectionneur de l’équipe nationale du Burkina Faso, ce match, le deuxième contre la même équipe en trois jours, servira à préparer les prochaines rencontres.

« On a eu deux visages. Sur le premier match, on a eu un match où il y a eu de l’envie, de l’agressivité pour aller chercher un résultat positif. Sur le deuxième match, on a fait beaucoup de changements. On voulait voir un peu tout le monde.

C’est un peu compliqué dans la prise de fonction par rapport aux joueurs qui étaient là sur le terrain », constate le Franco-comorien Amir Abdou en conférence de presse d’après match.

Si au match aller, les Étalons s’étaient imposés (5-0), cette fois, l’équipe burkinabè a fait face à plus d’adversité. Mieux, les Bissau-guinéens ont été souvent meilleurs que les Étalons. Un constat que partage le patron du banc de touche des Étalons.

Des erreurs à corriger

« On a manqué de sérénité. On est entré à 30 à 40%. On s’est fait un peu dominé. On a eu des situations où on pouvait mettre la balle au fond. On a essayé de réajuster en deuxième mi-temps. On a mis un peu de fraicheur. On a ouvert le score. Et après ça, on a fait des erreurs individuelles. On n’a pas été constant », analyse-t-il, visiblement déçu de la performance de l’équipe.

Les Bissau-guinéens ont égalisé en fin de rencontre sur un coup de pied arrêté, à la suite d’un ballon mal dégagé de la tête par Edmond Tapsoba (95e). Des erreurs que Amir Abdou compte corriger rapidement.

« Cela nous servira de leçon pour la suite. Je leur avais dit que le match d’aujourd’hui ne sera pas le même. Il fallait avoir plus d’envie, plus d’état d’esprit, on ne l’a pas montré sur le terrain. On a joué, par à-coups, pas séquence. C’est insuffisant. C’est à nous d’arranger cela pour les prochaines échéances », reconnait-il.

Les prochaines échéances sont prévues au mois de juin prochain à l’occasion des journées FIFA.