Burkina Faso : Des Forces de sécurité intérieure formées en pilotage de drone civil

GLOBAL BTP DRONE CENTER, en collaboration avec le ministère de la sécurité, a initié une série de formations en pilotage de drone civil au profit des Forces de sécurité intérieure (FSI). La première phase de cette série a débuté ce lundi 6 avril 2026, à Ouagadougou, après une cérémonie officielle d’ouverture présidée par Amadou Ouédraogo, chargé de mission au ministère de la sécurité.

Dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la reconquête du territoire national, les initiatives individuelles et collectives s’enchainent. Au nombre de celles-ci, l’initiative de GLOBAL BTP DRONE CENTER, société spécialisée dans le domaine du bâtiment, des travaux publics et de la prestation de services en matière de drone civil, au profit des Forces de sécurité intérieure (FSI).

En effet, Amadou Ouédraogo, chargé de mission au ministère de la sécurité, a indiqué que cette formation est gracieusement offerte par la société GLOBAL BTP DRONE CENTER aux FSI comme une contribution patriotique.

Il a donc salué et félicité cette initiative de l’entreprise, qui selon lui, traduit un engagement citoyen exemplaire. Il a aussi rappelé l’importance de la maitrise des nouveaux outils technologiques dans notre contexte sécuritaire actuel.

« Le contexte sécuritaire dans lequel nous vivons, la maitrise de nouvelles technologies est très importante pour nos FDS, notamment les drones qui constituent un atout stratégique majeur. Ces outils modernes offrent des possibilités accrues en matière de surveillance, de collecte de données et d’appui aux opérations sur le terrain », a-t-il déclaré.

En cette formation, le représentant du ministre de la sécurité, dit percevoir un accompagnement concret des efforts de renforcement des capacités de nos FSI. « Elle contribuera à améliorer les compétences techniques de nos FSI, l’efficacité globale de nos dispositifs de lutte sur le terrain », a-t-il fait savoir, invitant les participants à avoir une attention soutenue et à faire en sorte que ces connaissances acquises soient utiles sur le terrain.

Selon Benjamin Mabeta, formateur, cette première formation va durer une semaine, soit 3 jours de théories et 4 jours de pratiques environ. « La théorie va concerner toute la règlementation du Burkina Faso, la navigation, la météorologie, la connaissance générale des drones, les facteurs humains pour l’utilisation du drone sur le territoire burkinabè », a-t-il informé.

Quant à la pratique, a-t-il poursuivi, elle sera essentiellement terrain et se déroulera en journée et la nuit de sorte à permettre aux FSI d’être à même d’utiliser les drones à tout moment.

L’Adjudant-Chef Pierre Sorgho de la Gendarmerie nationale a remercié les initiateurs de la formation. Pour lui, c’est une nouvelle occasion d’acquérir de nouvelles connaissances et de les partager avec les camarades pendant les missions. Le chargé de mission du ministère de la sécurité a par ailleurs rappelé que GLOBAL BTP DRONE CENTER est à sa deuxième initiative, du même genre.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24