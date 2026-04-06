Championnat d’Afrique scolaire : Le Burkina Faso bat la Tanzanie (2-0) chez les filles
Le Burkina Faso entame bien son entrée au Championnat d’Afrique scolaire. Les joueuses burkinabè, vainqueurs des phases qualitatives à Ouagadougou, se sont mises en confiance d’entrée. Elles se sont imposées pour leur première sortie (2-0).
La deuxième sortie du Burkina Faso est prévue contre le Ghana qui a dominé la Guinée (6-0) dans ce groupe B. La compétition est réservée aux scolaires âgés de moins de 15 ans en filles comme chez les garçons. C’est la quatrième édition du championnat d’Afrique scolaire.
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