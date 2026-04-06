Championnat d’Afrique scolaire : Le Burkina Faso bat la Tanzanie (2-0) chez les filles

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Le Burkina Faso frappe d'entrée en attendant d'affronter le Ghana.

Le Burkina Faso entame bien son entrée au Championnat d’Afrique scolaire. Les joueuses burkinabè, vainqueurs des phases qualitatives à Ouagadougou, se sont mises en confiance d’entrée. Elles se sont imposées pour leur première sortie (2-0).

La deuxième sortie du Burkina Faso est prévue contre le Ghana qui a dominé la Guinée (6-0) dans ce groupe B. La compétition est réservée aux scolaires âgés de moins de 15 ans en filles comme chez les garçons. C’est la quatrième édition du championnat d’Afrique scolaire.

Lire aussi👉🏿Championnat scolaire zone B : Le Burkina Faso et le Bénin qualifiés pour les championnats d’Afrique

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