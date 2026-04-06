Lutte contre la criminalité urbaine : Deux réseaux de malfaiteurs dans les filets de la Police Nationale à Ouagadougou

Dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme sous toutes ses formes, le Commissariat de Police de l’Arrondissement (CPA) n°2 de la ville de Ouagadougou a démantelé deux réseaux de malfrats composés d’individus dont l’âge est compris entre 17 et 39 ans. Agissant en bande organisée dans plusieurs villes du pays et quartiers de Ouagadougou, ils s’adonnaient aux vols et recels de vélomoteurs, et aux agressions à main armée.

S’agissant de leurs modes opératoires, les membres du premier réseau étaient repartis en trois sous-groupes. Le premier groupe sillonnait de jour comme de nuit les villes telles que Houndé, Pâ et les sites artisanaux d’exploitation d’or de Founzan pour dérober les engins déposés sans mesure de sécurité.

Ces engins étaient convoyés à Ouagadougou au deuxième groupe qui était chargé de leur modification, notamment les plaques d’immatriculation, les couleurs, les roues et les selles avant de les envoyer à leur tour à Cinkansé au troisième groupe qui y assurait leur vente. Le butin obtenu était partagé entre tous les membres du réseau.

Quant aux membres du second réseau, composé de récidivistes, ils opéraient nuitamment en binôme à l’aide d’un Pistolet Automatique et évoluaient à pied dans le but de ratisser plus large les quartiers Dapoya, Tanghin, Toudoubwéogo et Saaba. Ils ciblaient leurs victimes généralement esseulées, les tenaient en respect puis les dépossédaient de tous leurs biens précieux.

Il est à noter que les activités criminelles de ces deux réseaux ont causé un préjudice financier estimé à plus de 50.000.000 FCFA. Grâce à la collaboration des populations, les investigations ont permis de saisir plusieurs objets dont un Pistolet Automatique, deux chargeurs, des minutions, des motos et un tricycle.

La Police Nationale remercie l’ensemble des populations grâce à qui ce résultat a été atteint. Par ailleurs, elle les invite à demeurer vigilantes et à toujours dénoncer les cas suspects aux numéros verts que sont les 17, 16 et 1010.

La Police Nationale, une force publique au service des citoyens !

Source : Police Nationale