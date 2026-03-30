Ouagadougou : 4 réseaux criminels démantelés par la Police

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Le Service régional de la police judiciaire du Kadiogo (SRPJ-KDG) a mené une série d’opérations dans plusieurs quartiers de Ouagadougou, aboutissant au démantèlement de quatre réseaux de malfaiteurs impliqués dans diverses activités criminelles, a annoncé la Police nationale du Burkina Faso.

Ces groupes sont accusés de faits graves, notamment d’incendies volontaires, de cambriolages visant des domiciles, des établissements financiers et des commerces, ainsi que d’activités illicites telles que l’importation et la vente d’huile moteur contrefaite, le faux monnayage, l’escroquerie et le blanchiment de capitaux.

Selon les enquêteurs, les suspects utilisaient plusieurs stratagèmes pour mener leurs opérations. Ils ciblaient leurs victimes, notamment des domiciles, des parcs automobiles et des commerces, généralement tard dans la nuit.

Pour leurs activités frauduleuses, ils dissimulaient les huiles contrefaites dans des cartons de produits anti-rouille afin d’échapper aux contrôles. En matière de faux monnayage, ils se ravitaillaient dans un pays voisin avant d’écouler les billets auprès de vendeurs ambulants pour obtenir de la monnaie authentique.

Lire également 👉Léo : La Police nationale démantèle un réseau de cambrioleurs

Ces activités criminelles ont causé un préjudice financier estimé à plus de 300 millions FCFA. Les opérations ont été déclenchées à la suite de nombreuses plaintes enregistrées ces derniers mois.

4 réseaux criminels démantelés par la police²
4 réseaux criminels démantelés par la police

Grâce à la collaboration des populations, les forces de l’ordre ont pu interpeller plusieurs suspects et procéder à d’importantes saisies, notamment des cartons de lubrifiants, des véhicules, une arme à feu, des motos, des téléphones portables, des faux billets, ainsi que du numéraire et diverses marchandises.

La Police nationale a salué la franche collaboration des citoyens, déterminante dans la réussite de ces opérations. Elle invite la population à maintenir cette dynamique en signalant tout comportement suspect via les numéros verts 17, 16 et 1010.

     
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