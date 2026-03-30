Prix de l’engagement citoyen 2026 : Comment postuler et quelles sont les conditions ?

Le Secrétaire général du ministère de la Justice, Harouna Kadio, a officiellement lancé la 9e édition du prix de l’engagement citoyen ce lundi 30 mars 2026 à Ouagadougou. Ce concours vise à magnifier le patriotisme et le sens du devoir chez les Burkinabè, dans un contexte de refondation des valeurs nationales.

Institué en 2018, le prix national de l’engagement citoyen s’est imposé comme une vitrine de la reconnaissance du mérite. Pour Harouna Kadio SG du ministère de la justice, cette distinction va au-delà du simple hommage. Elle vise à célébrer ceux qui, par des actions concrètes, se dévouent au service de leur communauté dans les secteurs économique, social, politique et culturel.

« Ce prix a été institué dans un contexte national marqué par une érosion préoccupante des valeurs morales et civiques », a rappelé le secrétaire général. Selon lui, il est désormais impératif de renforcer la mobilisation collective et de promouvoir un patriotisme actif et responsable.

Par ailleurs, il a indiqué que l’attribution de ce prix est soumise à des critères de sélection rigoureux, tant pour les individus que pour les structures organisées. « Pour les personnes physiques, il faut être de nationalité burkinabè résidant au pays ou issu de la diaspora, jouir d’une bonne moralité et être à jour de ses obligations fiscales. Pour les personnes morales, il faut disposer d’une existence juridique légale, posséder un numéro IFU et fournir une attestation de situation fiscale à jour », a-t-il précisé.

Réagissant sur les conditions de dépôt des dossiers, Harouna Kadio a notifié que les candidats ont deux options pour soumettre leur dossier du 19 avril au 7 août 2026.

« Pour les dépôts physiques, les dossiers, sur clé USB sous pli fermé, sont reçus les jours ouvrables de 8h à 15h au secrétariat de la Direction de l’éducation au civisme et à la citoyenneté ainsi qu’au sein des les directions régionales. Les candidatures en ligne seront quant à elles enregistrées sur la plateforme e-citoyenneté du ministère de la Justice, ouverte jusqu’au 7 août à 23h59 », a-t-il insisté.

En outre, Harouna Kadio a souligné que plusieurs distinctions sont prévues pour cette édition. Il s’agit tout d’abord du grand prix du président du Faso, qui est doté d’une enveloppe de deux millions de francs CFA, assortie d’un trophée en bronze et d’une attestation.

Il a ajouté que deux autres prix majeurs complètent ce palmarès. Celui du président de l’Assemblée législative du peuple, d’une valeur d’un million de francs CFA, et le prix de l’intégration de l’AES, également d’un million de francs CFA, porté par le ministère des affaires étrangères.

Du reste, il a informé que la remise officielle des trophées se tiendra lors de la clôture des Journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne. En guise de conclusion, Harouna Kadio a invité l’ensemble des Burkinabè à s’approprier cette initiative pour devenir des acteurs du changement.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24