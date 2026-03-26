Journées nationales d’engagement patriotique : L’édition 2026 officiellement lancée

Le ministère de la Justice a abrité, ce jeudi 26 mars 2026, une cérémonie de montée des couleurs marquant le lancement de la première phase de l’édition 2026 des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne. La cérémonie a été présidée par le ministre d’État, ministre chargé de l’Administration territoriale, Émile Zerbo.

C’est parti pour la première phase de l’édition 2026 des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne. Cette 3e édition se tient sous le thème «Produisons burkinabè, consommons burkinabè, notre assiette, notre fierté».

Livrant le message du chef de l’État à l’occasion de ces journées, le ministre de l’Administration territoriale a laissé entendre que l’impérialisme n’est pas seulement une question de livre d’histoire ou de médias dominants.

«Il est également présent dans nos activités. Comme le disait le père de la Révolution d’août 83, les grains de riz, de maïs, de mil importés que nous mangeons, c’est cela l’impérialisme. Il ne faut pas chercher plus loin», a-t-il interpellé.

Il a déploré que le mal est d’autant plus «pernicieux qu’il avance masqué dans notre quotidien». «Il est dans ce grain de riz importé qui inonde nos marchés pendant que les récoltes de Bagré, du Sourou, du Samandeni pourrissent, faute de débouchés. Il est dans cette conserve de tomate venue de l’Europe alors que le fruit du travail de nos producteurs locaux reste sans acheteur», a-t-il dénoncé.

Il a poursuivi que «ne cherchez pas l’ennemi plus loin. Il s’invite deux ou trois fois par jour à notre table». «L’ennemi c’est aussi le commerçant véreux qui emprunte des circuits frauduleux pour importer les produits de grande consommation au détriment de notre production et de notre économie.

L’État prend des mesures vigoureuses pour protéger les produits made in Burkina. Et il faut un sursaut patriotique, et à la fois des populations et des commerçants pour que les rayons de boutiques et alimentations soient des espaces où la production locale est reine», a-t-il encouragé.

Pour Emile Zerbo, l’impérialisme a façonné les habitudes de consommation des Burkinabè, toujours citant le Président du Faso. «On nous a fait croire que ce qui est vient de loin est meilleur, on nous a appris à trouver le Faso Danfani trop cher, tout en trouvant normal d’acheter une chemise importée dix fois son prix», a-t-il relevé.

Et d’ajouter que : «On nous a appris que le pain de blé est indispensable au point de nous faire oublier la force du mil, du sorgho, du maïs, des aliments qui ont forgé la résistance de nos ancêtres».

Le ministre Zerbo a affirmé que le temps du conditionnement mental, de la honte des produits locaux est révolu. «Le Burkinabè nouveau que nous appelons de tous nos vœux c’est lui qui choisit de transformer ses habitudes avec conscience, celui qui transmet à ses enfants cette valeur cardinale, le devoir sacré de produire ce que nous consommons, consommer ce que nous produisons», a-t-il appelé.

Le thème choisi pour cette édition est, pour lui, un cri de ralliement pour la souveraineté alimentaire et le patriotisme économique. «Et le slogan que chacun devra adopter est mon assiette : ma fierté. Ce thème nous met au défi.

Il nous exhorte chacun et de manière collective à engager une guerre contre la dépendance alimentaire, chaque bouché de produits locaux est un coup de pioche dans le mur de la domination économique. Produire ce que nous mangeons, transformer ce que nous produisons et consommer ce que nous transformons voilà le chemin de notre véritable indépendance», a-t-il déclaré.

A noter que la communauté Leyléle était à l’honneur lors cette cérémonie. C’est d’ailleurs elle qui a chanté l’hymne national. En rappel, cette première phase des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne se tient du 26 mars au 9 avril 2026 sur toute l’étendue du territoire national.

L’intégralité du Message du Capitaine Ibrahim Traoré à l’occasion des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne 👇🏿👇🏿👇🏿

MESSAGE DU PF JEPPC BONNE VERSION 25-03-2026 (1)

W.S

Burkina 24