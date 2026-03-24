JEPPC 2026 : 15 jours pour magnifier le patriotisme et l’action citoyenne

Du 26 mars au 9 avril, se tiendra les Journées Nationales d’Engagement Patriotique et de Participation Citoyenne (JEPPC), édition 2026. En prélude à cette activité, les grandes lignes ont été déballées lors d’un point de presse, ce mardi 24 mars 2026, à Ouagadougou.

Les Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC) constituent bien plus qu’un simple cadre d’activités. Elles sont un appel à l’éveil des consciences, une invitation à l’action, un sursaut collectif.

Elles visent à raviver et à promouvoir les valeurs cardinales qui fondent l’âme de la Nation le patriotisme, l’intégrité, le sens du devoir, la solidarité, l’esprit de sacrifice, l’ordre, et la discipline.

Depuis 2024, maintenant, ces journées se tiennent deux fois chaque année, soit du 26 mars au 9 avril, et du 2 au 16 octobre. Selon Harouna Kadio, secrétaire général du ministère de la Justice, ces journées constituent un appel à l’éveil des consciences.

« Les JEPPC se veulent un creuset de mobilisation nationale, où chaque Burkinabè, où qu’il se trouve, est appelé à poser des actes concrets au service de la Patrie », a-t-il déclaré.

Cette édition se tient sous le thème « Produisons burkinabè, consommons burkinabè : notre assiette, notre fierté!». Ce thème à entendre Harouna Kadio est à la fois un cap, une exigence et un engagement.

« D’abord, il affirme notre volonté de renforcer notre souveraineté économique en réduisant notre dépendance vis-à-vis de l’extérieur. Ensuite, il constitue un levier puissant de dynamisation de notre économie nationale, en soutenant directement nos producteurs, nos transformateurs et nos circuits locaux de distribution », a souligné le secrétaire général du ministère de la Justice.

Dans le cadre de cette première phase, qui se déroulera du 26 mars au 09 avril 2026, un programme riche et structuré sera mis en œuvre à travers environ 16 activités principales et plus de cent trente activités connexes.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24