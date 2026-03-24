Colombie : Au moins 66 morts dans le crash d’un avion militaire après une explosion en plein vol

Un drame aérien a frappé la Colombie lundi 23 mars 2026. Un avion militaire de type C-130 Hercules s’est écrasé peu après son décollage de Puerto Leguizamo, dans le sud du pays, causant la mort d’au moins 66 personnes, informe BFMTV.

L’appareil transportait 125 passagers, dont 114 militaires et 11 membres d’équipage. Selon les autorités, le crash est survenu vers 10 heures, heure locale, quelques minutes seulement après le décollage.

Des témoins sur place évoquent une explosion en plein vol. « J’ai entendu une explosion dans les airs », a raconté un habitant de la zone, décrivant un avion en perdition avant son impact. Le ministre de la Défense, Pedro Sanchez, a confirmé que l’incendie de l’appareil avait provoqué l’explosion de munitions transportées à bord.

Le bilan, d’abord incertain, s’est rapidement alourdi au fil des heures. Selon une source militaire, 66 personnes ont péri, parmi lesquelles 58 soldats, six membres de l’armée de l’air et deux policiers. Plusieurs dizaines de blessés ont été recensés, et des disparus sont encore signalés.

Les opérations de secours ont été compliquées par les conditions d’accès à la zone. « Nous faisons tout notre possible pour évacuer les blessés », a indiqué un responsable local, évoquant des difficultés logistiques liées à l’isolement du site. Des habitants se sont également mobilisés pour porter assistance aux victimes.

Le président colombien, Gustavo Petro, a qualifié l’accident de « tragédie qui n’aurait jamais dû se produire » et a salué l’élan de solidarité des populations locales. Il a également évoqué la nécessité de moderniser la flotte militaire du pays.

À ce stade, les causes exactes du crash restent inconnues. Les autorités assurent toutefois qu’aucun indice ne permet de penser à une attaque extérieure.

Cet accident intervient moins d’un mois après un autre crash impliquant un C-130 Hercules en Amérique du Sud, en Bolivie, qui avait fait 24 morts.