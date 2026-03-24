Excellence scolaire : SITARAIL offre un voyage en train à des élèves du Nazinon

Dans le but de promouvoir l’excellence scolaire et une émulation saine en milieu scolaire, SITARAIL a offert, ce mardi 24 mars 2026, un voyage en train sur l’axe Ouaga-Koudougou à une vingtaine d’élèves des lycées et collèges de la région du Nazinon.

Ils sont premiers de leurs classes au premier trimestre. Ils viennent d’un peu partout de la région du Nazinon. Afin de les encourager pour les meilleurs résultats obtenus au premier trimestre, SITARAIL leur accorde une expérience inédite : un voyage en train. Cela vise à leur permettre de découvrir les beaux paysages du pays des Hommes intègres et de s’épanouir à travers ce trajet ferroviaire sur l’axe Ouaga-Koudougou.

Presque tous n’avaient jamais emprunté le train auparavant, à l’exception de deux d’entre eux qui, l’année écoulée, avaient déjà découvert ce moyen de transport dans le même cadre de promotion de l’excellence scolaire.

Alexis Sibnoaga Ouédraogo, représentant de SITARAIL au Burkina, a confié que c’est un plaisir pour leur société d’offrir ce voyage à ces élèves qui ont excellé dans leurs établissements au cours du premier trimestre. “Nous l’avons déjà fait l’année passée, cette année encore, les excellents ont été réunis et on organise ce matin, cette incursion”, a-t-il dit.

Il a rappelé que cette initiative s’inscrit dans le cadre de la politique de responsabilité sociétale de SITARAIL. “On a décidé d’accompagner l’éducation, on a décidé d’accompagner la jeunesse, on a également décidé d’accompagner d’autres secteurs sociaux.

Voilà pourquoi, chaque année, vous voyez régulièrement les enfants venir visiter les gares, venir voyager avec le train parce que tout ça fait partie de l’éducation. Ce sont des occasions qui permettent aux enfants de s’épanouir et de rendre compte qu’il y a d’autres situations à l’extérieur qui méritent d’être visitées”, a-t-il poursuivi.

Alexis Sibnoaga a mentionné que les portes de SITARAIL restent ouvertes à toutes les écoles ou institutions pour un voyage ou une visite, mais cela est soumis à quelques conditions protocolaires. “Il faut nous envoyer tout simplement une demande de visite ou une demande de voyage. On traite le dossier et par la suite le voyage est organisé”, a-t-il confié.

Honoré Kaboré, membre de l’association pour la promotion de l’excellence en milieu scolaire, a précisé que cette immersion ne concerne que les meilleurs élèves du premier trimestre. Il a fait savoir qu’ils sont sélectionnés sur la base de leur moyenne. “Il y a quelques uns de la seconde, la première et puis la sixième”, a-t-il complété.

Le travail paie, dit-on. Grâce Naon, élève au lycée provincial de Po, découvre le train pour la deuxième fois consécutive. “En tout cas pour moi, c’est ma deuxième fois mais il y a certains élèves c’est leur première fois”, a-t-elle dit.

Par ailleurs, elle a promis de toujours bien travailler afin de faire partie des meilleurs élèves et de bénéficier de telles opportunités. “Je suis très heureuse (…) Quand je regarde le train comme ça, je suis fière, mon pays aussi a un train”, a-t-elle ajouté.

En rappel, mardi dernier, SITARAIL a offert la même expérience à plus de 300 élèves d’un groupe scolaire à Ouagadougou.

W.S

Burkina 24