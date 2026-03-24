Souveraineté numérique : L’Allemagne adopte l’open source pour l’administration publique

L’Allemagne accélère sa transition vers une souveraineté numérique en développant une plateforme technologique baptisée « D-Stack », destinée à moderniser l’ensemble de son administration publique. Ce projet, porté par le gouvernement, vise à doter les services publics d’un socle commun pour le développement et le déploiement de solutions numériques, nous apprend le média solutions-numeriques.

Au cœur de cette initiative, un choix stratégique affirmé à savoir privilégier des outils open source et réduire la dépendance aux grandes plateformes dominantes. L’objectif est de renforcer la maîtrise des infrastructures numériques et de garantir une plus grande autonomie technologique de l’État.

Concrètement, Berlin opte pour des alternatives comme GitLab, Flux ou Selenium, au détriment d’outils plus largement utilisés sur le marché. Ces arbitrages traduisent une volonté claire de contrôler davantage les technologies utilisées par l’administration et de sécuriser ses systèmes d’information.

Ce projet s’inscrit dans une dynamique européenne plus large visant à reprendre le contrôle des infrastructures numériques face à l’influence des géants technologiques, notamment américains. La « D-Stack » apparaît ainsi comme une tentative de concrétiser les ambitions politiques en matière de souveraineté numérique, en proposant des standards technologiques communs.

Toutefois, plusieurs défis restent à relever. La diversité des besoins des administrations, la complexité des systèmes existants et les contraintes budgétaires pourraient ralentir la mise en œuvre de cette stratégie. De plus, la question de la reproductibilité du modèle se pose, notamment pour les organisations disposant de ressources limitées.

Malgré ces obstacles, l’initiative allemande marque une étape importante dans la redéfinition des politiques publiques numériques en Europe, en plaçant l’open source au cœur de la transformation de l’État.