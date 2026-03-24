Interdiction de l’importation des fils de tissage et des pagnes tissés : La BMCRF saisit des marchandises d’une valeur de 20 504 725 F CFA

La Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes (BMCRF) a présenté un bilan de l’opération nationale de contrôle du secteur des fils de tissage et des pagnes tissés importés conformément à la réglementation en vigueur (communiqué conjoint N°024-0014/MICA/MEF du 24 septembre 2024, portant interdiction de l’importation des fils de tissage et des pagnes tissés afin de soutenir les efforts de nos industries locales), ce mardi 24 mars 2026, à Ouagadougou.

Sanibé Faho, Coordonnateur général de la BMCRF, a fait comprendre que ladite opération, intervenue au début du mois d’octobre 2025, n’avait pas pour objectif de pénaliser les artisans ou les commerçants, mais de protéger la production nationale, de stimuler la transformation locale, gage de création d’emplois et de valeur ajoutée.

Aussi a-t-il expliqué, qu’avant l’application de cette mesure, un délai de trois mois a été accordé aux acteurs du secteur pour se conformer, en procédant à la déclaration de leurs stocks et à l’utilisation des fils.

Au terme de ce délai, a-t-il poursuivi, les structures de contrôle notamment celles du ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat ont effectué des sorties terrain ayant permis de contrôler 243 véhicules de transport de marchandises ; 21 véhicules de transport en commun ; 17 tricycles transportant des marchandises ; 37 motos transportant des bagages ; 37 lieux de commerce d’articles de mercerie et de tissus ; 67 importateurs, grossistes, demi-grossistes et détaillants de fils et pagnes tissés.

Par ailleurs, a-t-il fait noter, les opérations de contrôle ont permis de saisir des fils de tissage et des pagnes tissés d’une valeur de 20 504 725 F CFA.

« De façon détaillée, ces contrôles ont permis de saisir 319 pièces de pagnes Faso Dan Fani contrefaits ; d’infliger 3 100 000 F CFA d’amende au profit du trésor public ; de saisir 174 lots de pagnes, 10 160 bobines de fils à tisser importés, 12 rouleaux de tissus imprimés au motif de Faso Dan Fani, 2 108 pièces de pagnes tissés importés, 10 pagnes imprimés et remis aux Femmes Déplacées Internes », a-t-il détaillé.

Le coordonnateur général a réaffirmé que l’interdiction de l’importation des fils de tissage et des pagnes tissés reste pleinement en vigueur.

Il a donc attiré l’attention des acteurs sur le fait que les opérations de contrôle se poursuivent à l’effet de garantir une application effective des textes en vigueur sur l’ensemble du territoire national courant l’année 2026 et pour les années à venir. Il a ajouté que les opérations vont être élargies à d’autres régions, notamment celle de Nando.

A l’ensemble des acteurs, invite leur a été faite de prendre leurs dispositions pour se conformer aux mesures, car tout contrevenant s’expose à des sanctions conformément à la règlementation. « Protéger la production nationale, c’est protéger nos emplois, soutenir nos industries et défendre notre souveraineté économique », a-t-il rappelé.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24