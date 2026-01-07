Spéculation sur les motos : La BMCRF resserre l’étau pour protéger les consommateurs

Depuis le mois de décembre, la Brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes (BMCRF) multiplie les descentes sur le terrain. Objectif : enrayer la flambée injustifiée des prix des motos, devenue insoutenable pour de nombreux citoyens.

Mais derrière cette hausse, une stratégie bien rodée. Certains commerçants peu scrupuleux ont volontairement organisé la rareté de certaines marques de motos en les transférant discrètement vers les régions et départements, ou pire, en les dissimulant dans des zones périphériques de la capitale. Une manœuvre destinée à spéculer sur les prix au détriment du pouvoir d’achat des populations.

Face à cette situation, la riposte de la Brigade ne s’est pas fait attendre. Plusieurs boutiques et magasins ont été fermés, dans un geste fort visant à faire entendre raison aux contrevenants.

« Nous avons agi pour que le message soit clair : la spéculation ne passera pas », affirme Monsieur Sanibè FAHO, Coordinateur général de la BMCRF.

Désormais, l’importation de motos et motocycles est soumise à une autorisation spéciale d’importation. Tout opérateur économique souhaitant introduire ces engins sur le marché national devra obtenir une autorisation préalable.

Une mesure de régulation qui vise à assainir le secteur et à garantir une meilleure traçabilité des flux commerciaux

En attendant la prise de décision forte de fixation des prix des motos par les autorités, la BMCRF reste mobilisée.

« Nous sommes engagés, sans relâche, pour que les motos redeviennent accessibles à tous », martèle Monsieur FAHO.

Dans un contexte où la moto reste un moyen de transport vital pour des milliers de Burkinabè, cette action de la BMCRF sonne comme un signal fort : l’État veille, et la surenchère n’aura pas le dernier mot.

80 00 11 84 / 80 00 11 85 / 80 00 11 86

La BMCRF, la garantie d’une concurrence saine et loyale

Source: SCRP/BMCRF