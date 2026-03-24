Musée national : Le Ministre secrétaire général du Gouvernement en immersion dans l’exposition « Conseil des ministres »

Le Ministre, Secrétaire général du Gouvernement, Ousmane Ouattara, a effectué, le lundi 23 mars 2026 une visite au Musée National du Burkina Faso, dans le cadre de la découverte de l’exposition « Conseil des ministres », réalisée par l’artiste Sahab Kouanda.

Cette exposition met en valeur, à travers des œuvres conçues à partir de matériaux de récupération, le fonctionnement et le rôle du Conseil des ministres, une institution clé dans la prise de décisions au sommet de l’État. Elle vise à rapprocher davantage les citoyens des mécanismes de gouvernance, souvent peu connus du grand public.

Saluant l’initiative, le ministre Secrétaire général du Gouvernement a déclaré : « C’est pour moi l’occasion de remercier et de féliciter l’artiste Sahab Kouanda, qui a su transformer des objets destinés à polluer la nature en véritables œuvres d’art ». Il a invité la population à venir découvrir cette création qu’il juge remarquable et très ingénieuse.

Revenant sur la portée de l’exposition, Ousmane Ouattara a insisté sur l’importance du Conseil des ministres. « En réalité, c’est au sein du Conseil des ministres que sont prises les grandes décisions qui orientent la marche de la nation », a t-il déclaré.

Selon lui, cette exposition constitue une véritable vitrine pour mieux comprendre les missions de cette instance, au-delà des simples nominations souvent médiatisées.

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De son côté, l’artiste Sahab Kouanda a exprimé sa satisfaction de voir le ministre Secrétaire général du Gouvernement visiter ses oeuvres. « Si tu arrives à faire déplacer une autorité pour voir ton œuvre, tu ne peux qu’être fier », s’est-il rejoui.

En outre, il a précisé avoir travaillé pendant plusieurs mois avec des moyens limités, en utilisant notamment des matériaux issus de la récupération.

Le Directeur général du musée, Sabari Christian Dao, a souligné que cette initiative s’inscrit dans la mission du musée de rendre les institutions plus accessibles. « Nous avons cherché à rendre cette institution plus compréhensible pour le grand public”. Il a également salué l’accueil favorable du public depuis l’ouverture de l’exposition.

En marge de cette visite, le ministre a parcouru d’autres espaces du musée, notamment les collections dédiées au père de la révolution, Thomas Sankara, où sont exposés plusieurs objets emblématiques lui ayant appartenu, dont sa guitare et son pistolet.

Sié Frédéric KAMBOU

Soumane Wahab KARAMBIRI (stagiaire)

Burkina 24