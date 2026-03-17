Burkina Faso : SITARAIL fait découvrir le train à plus de 300 élèves lors d’une immersion Ouaga – Koudougou

Ce mardi 17 mars 2026, SITARAIL a permis à plus de 300 élèves d’un établissement maternel et primaire de Ouagadougou de découvrir le train à travers une immersion ferroviaire sur l’axe Ouagadougou – Koudougou.

Pour la quasi-totalité des voyageurs du jour, il s’agissait d’une première expérience. Beaucoup n’avaient jamais voyagé en train, et certains n’avaient même jamais quitté la capitale. Entre enthousiasme et appréhension, les élèves ont vécu des émotions contrastées dès le départ.

À peine le train quittait la gare de Ouagadougou que certains s’impatientaient : « ça ne va même pas vite ! ». Mais quelques minutes plus tard, le ton change : « eh, ça file deh ! ». Très vite, l’ambiance devient festive.

Chants, rires et bavardages rythment le trajet, transformant les wagons en véritables espaces de convivialité. Durant les 1 heure 45 minutes de voyage, aucun de ces passagers inhabituels ne ferme l’œil. Malgré la chaleur qui s’installe progressivement, l’excitation reste intacte. Certains élèves retirent leurs tenues pour rester en débardeurs, profitant du vent naturel qui s’infiltre par les fenêtres.

À l’approche de Koudougou, un agent annonce aux encadreurs : « préparez les enfants, nous sommes presque arrivés ». Une annonce accueillie avec surprise par plusieurs élèves : « Oh déjà ? Ce n’est pas loin ! ». À l’arrêt du train, des applaudissements nourris et des cris de joie éclatent. Une manière spontanée pour les enfants de traduire leur satisfaction après cette expérience inédite.

«C’était chouette. J’aimerais désormais voyager en train. C’est passionnant le voyage en train», lâche Sharone Bama, élève à leur arrivée à Koudougou. Elle révèle que c’était sa première fois d’emprunter le train. «Je remercie beaucoup les initiateurs car c’est grâce à eux que j’ai connu le train», dit-elle.

Zeinal Abidine Sawadogo, élève affirme qu’il pourra dire à ses amis qu’il a emprunté un train pour un voyage. «Désormais, je dirai à mes amis que j’ai déjà voyagé avec le train», se vante-il. Il dit attendre impatiemment une prochaine occasion de voyage avec le train.

Joël Zoma, fondateur de l’école Nouvelle vision scolaire, explique que son établissement organise chaque année des sorties pédagogiques pour permettre aux élèves de faire des découvertes. «Et cette année, nous avons décidé que nous allons venir à Koudougou parce qu’il y a des parents qui ne sont jamais rentrés dans le train, et nous avons voulu que les enfants prennent le train pour venir à Koudougou pour comprendre que c’est aussi un autre moyen de transport qu’il faut prendre en compte dans la vie à l’avenir», mentionne-t-il.

Pour Élie Sama, chef de la circonscription d’exploitation de Ouagadougou, cette immersion s’inscrit dans la politique de responsabilité sociétale de SITARAIL et du groupe AGL. À travers ce type d’initiative, l’entreprise offre ponctuellement des voyages aux élèves et étudiants afin de leur faire découvrir ses installations et son mode de fonctionnement.

«Le court du voyage c’est de monter le paysage de la section Ouaga-Koudougou aux enfants mais aussi parler du chef de fer aux enfants», indique-t-il. Il relève que l’objectif est de plonger les élèves au cœur de l’activité ferroviaire. «Nous travaillons dans une entreprise qui est en même temps touristique parce que c’est depuis 1905 que le chemin de fer existe», rappelle-t-il.

Un autre objectif de cette sortie est d’éveiller l’intérêt des enfants pour les métiers du rail. Organisée à la demande de l’établissement, cette activité illustre l’ouverture de SITARAIL aux initiatives éducatives.

Selon Élie Sama, les portes de l’entreprise restent ouvertes à toutes les écoles souhaitant offrir une telle expérience à leurs élèves. «C’est vraiment un accompagnement avec l’autorisation de la direction générale, on accompagne les établissements à titre forfaitaire», précise-t-il.

En rappel, une leçon sur l’histoire du chemin de fer au Burkina Faso a également été dispensée aux élèves au cours de cette sortie.

W.S

Burkina 24