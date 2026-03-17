Révolution progressiste populaire : Les travailleurs du CNEI-BF sensibilisés sur leurs rôles et leurs responsabilités

Bassolma Bazié, président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel (CN-CES), a animé une conférence publique sur la Révolution progressiste populaire (RPP) à l’endroit des membres du Conseil national de l’économie informelle du Burkina Faso (CNEI-BF). La rencontre a été officiellement ouverte ce mardi 17 mars 2026, à Ouagadougou.

« Acteurs de l’économie informelle et engagement citoyen pour la RPP : quelles contributions à la souveraineté économique du Burkina Faso et dans l’espace AES ? ». C’est autour de ce thème que Bassolma Bazié, président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel (CN-CES), devrait échanger avec les membres du Conseil national de l’économie informelle du Burkina Faso (CNEI-BF).

Harouna Kaboré, lisant le mot de Salifou Nikiéma, président du bureau exécutif du CNEI-BF, a indiqué que la Révolution progressiste populaire (RPP) ne peut réussir sans l’engagement des millions de travailleurs de l’économie informelle qui constituent une force économique et sociale considérable dans notre pays.

À l’initiative de la CNEI-BF, cette conférence publique vise de façon globale à sensibiliser les travailleurs de l’économie informelle sur leurs rôles et responsabilités dans la consolidation de la RPP.

Plus particulièrement, elle vise à « informer les membres du CNEI-BF sur les valeurs et principes de la RPP ; à promouvoir le civisme, la discipline et le patriotisme dans les activités économiques ; à encourager la participation des acteurs de l’économie informelle au développement national », a souligné Harouna Kaboré.

Il a espéré qu’à l’issue de cette conférence, les travailleurs du CNEI-BF deviennent de véritables ambassadeurs du civisme, du patriotisme et de la discipline dans leurs milieux de travail et dans leurs communautés.

Bassolma Bazié, président de la CN-CES, a insisté sur le fait que les acteurs de l’économie informelle représentent 93% de la population. Dans ces 93%, il a fait savoir qu’il y a près de 52% de femmes. Et des 52% de femmes, il a fait comprendre que sur 10 acteurs de l’économie de notre pays, les 6 sont des jeunes du secteur informel de moins de 35 ans.

« Si nous disons que nous sommes en Révolution progressiste populaire, il est nécessaire que l’ensemble des acteurs soient sainement informés afin que chacun puisse s’approprier de son rôle ; parce que le rôle, c’est un rôle de combat, de discipline, d’organisation, de sacrifice et de patriotisme », a avancé le président de la CN-CES.

« Travailleurs du secteur informel, levons-nous pour accompagner la Révolution progressiste et populaire », a lancé Harouna Kaboré à l’ensemble des travailleurs du CNEI-BF, les invitant à l’assiduité et à poser des questions de compréhension à ce rendez-vous du donner et du recevoir.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24