Emmanuel Macron : « La France ne prendra jamais part à des opérations d’ouverture ou de libération du détroit d’Ormuz »

Au 18e jour de la guerre au Moyen-Orient, ce mardi 17 mars 2026, les tensions restent vives entre Iran et Israël, marquées par de nouvelles frappes visant notamment Téhéran et Beyrouth, informe BFMTV.

Dans ce contexte, le président français, Emmanuel Macron, a réaffirmé la position de la France, excluant toute participation à des opérations militaires dans le détroit d’Ormuz.

Lors de sa prise de parole ce mardi 17 mars 2026, Emmanuel Macron a insisté sur le fait que la France « n’a pas choisi cette guerre ». « Nous n’y prenons pas part et nous avons une position purement défensive, en protection de nos ressortissants et en soutien de nos alliés », a-t-il déclaré.

Le chef de l’État a été catégorique à savoir que la France « ne prendra jamais part à des opérations d’ouverture ou de libération du détroit d’Ormuz dans le contexte actuel ».

Malgré ce refus d’engagement direct, Emmanuel Macron a souligné l’importance de garantir la liberté de navigation et la sécurité maritime dans cette zone stratégique du Golfe.

Le détroit d’Ormuz constitue en effet un passage clé pour le transport mondial de pétrole, au cœur des tensions liées au conflit en cours.

Par cette déclaration, la France adopte une posture prudente, privilégiant la défense de ses intérêts et de ses ressortissants, tout en évitant une implication militaire directe susceptible d’aggraver la crise régionale.