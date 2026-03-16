Détroit d’Ormuz : Donald Trump appelle les alliés à soutenir les États-Unis face à la crise pétrolière

Alors que la guerre au Moyen-Orient entre dans son 17ᵉ jour ce lundi 16 mars 2026, le président américain Donald Trump a de nouveau appelé les autres pays à participer à la sécurisation du détroit d’Ormuz, passage stratégique par lequel transite une part importante du pétrole mondial, nous apprend BFMTV.

Face aux tensions et aux perturbations de l’approvisionnement énergétique, le dirigeant américain a notamment maintenu la pression sur les alliés de l’OTAN afin qu’ils contribuent à sécuriser cette voie maritime cruciale.

Donald Trump a ainsi déclaré « encourager vivement » les pays dont l’économie dépend du détroit d’Ormuz à soutenir les États-Unis dans cette mission de protection du trafic maritime.

Selon lui, « de nombreux pays » se sont déjà manifestés pour appuyer Washington dans cette initiative. Toutefois, le président américain a également critiqué le manque d’engagement de certains partenaires internationaux.

« Depuis quarante ans, nous vous protégeons et vous ne voulez pas vous impliquer dans quelque chose de très mineur », a-t-il dénoncé.

Ces déclarations ont été faites à Washington avant une réunion du conseil d’administration du John F. Kennedy Center for the Performing Arts, prestigieuse institution culturelle américaine dont Donald Trump a récemment pris le contrôle.

Les tensions autour du détroit d’Ormuz demeurent particulièrement préoccupantes, cette route maritime étant essentielle pour le transport d’une part importante du pétrole mondial, ce qui alimente les inquiétudes sur les marchés énergétiques.