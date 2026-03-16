Communiqué | Faso Loto 5/90 – « Nékré » Tirage – Lundi 16 Mars 2026
TIRAGE FASO LOTO 5/90 – « Nékré »
Résultats du Tirage – Lundi 16 Mars 2026
Tirage N° 2026/032
👉🏽Les numéros gagnants sont : 10 – 32 – 5 – 50 – 36.
Et si le prochain millionnaire, c’était vous ?
Jouez dès maintenant sur www.fasoloto.bf – rapide, simple et sécurisé.
Ou rendez-vous chez nos vendeurs ambulants.
👌Faso Loto, le rendez-vous de la chance !
Jeu interdit aux moins de 18 ans. Jouez avec responsabilité
Résultats du Tirage – Lundi 16 Mars 2026
Tirage N° 2026/032
👉🏽Les numéros gagnants sont : 10 – 32 – 5 – 50 – 36.
Et si le prochain millionnaire, c’était vous ?
Jouez dès maintenant sur www.fasoloto.bf – rapide, simple et sécurisé.
Ou rendez-vous chez nos vendeurs ambulants.
👌Faso Loto, le rendez-vous de la chance !
Jeu interdit aux moins de 18 ans. Jouez avec responsabilité