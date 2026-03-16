Communiqué | Faso Loto 5/90 – « Nékré » Tirage – Lundi 16 Mars 2026

Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 2 heures
0 Moins d’une minute
🎥 TIRAGE FASO LOTO 5/90 – « Nékré »
📅 Résultats du Tirage – Lundi 16 Mars 2026
🎟️ Tirage N° 2026/032
👉🏽Les numéros gagnants sont : 10 – 32 – 5 – 50 – 36. 🎉
👉 Et si le prochain millionnaire, c’était vous ?
Jouez dès maintenant sur 🌐 www.fasoloto.bf – rapide, simple et sécurisé.
📍 Ou rendez-vous chez nos vendeurs ambulants.

👌Faso Loto, le rendez-vous de la chance ! 🍀
⚠️ Jeu interdit aux moins de 18 ans. Jouez avec responsabilité
     
Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 2 heures
0 Moins d’une minute
Photo de Webmaster B24

Webmaster B24

Articles similaires

Communiqué | LONAB : Annulation de courses PMU du 13 mars 2026 et dispositions pour les parieurs

il y a 2 jours

Annonce : Comment analyser les tendances des équipes pour des pronostics sportifs fiables ?

il y a 3 jours

Communiqué | FASO LOTO 5/90 – « Welhy » Tirage – Vendredi 13 Mars 2026

il y a 3 jours

Communiqué | FASO LOTO 5/90 – « Kounandia » Tirage – Mercredi 11 Mars 2026

il y a 5 jours

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page